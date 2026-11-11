Dolar 50,2283 +0,02%
Euro 55,9644 -0,24%
Bist 11.817,44 +1,33%
Altın Gram 6.551,55 +0,66%
EUR/USD 1,1138 -0,26%
Brent Petrol 92,66 +1,28%
--°

Osmaneli kararına göre aranan zanlı Bilecik'te jandarmaya teslim edildi

JASAT ekipleri, Osmaneli İlamat ve İnfaz Bürosu kararına göre aranan Ahmet D. (33)'yi Bilecik merkezde yakaladı; 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Osmaneli kararına göre aranan zanlı Bilecik'te jandarmaya teslim edildi

yakalama operasyonunun ayrıntıları

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen takipli çalışma sonucu kent merkezinde bir şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada, kimliği tespit edilen şahsın arandığı belirlendi.

sorgu ve arama kararı:

Sorgulamada ismi geçen Ahmet D. (33) hakkında, Osmaneli İlamat ve İnfaz Bürosu kararı doğrultusunda 'Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hüküm bulunduğu ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

teslim ve işlemler:

Bilecik merkezde yakalanan şahıs, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi usullerle Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. JASAT ekiplerinin çalışması, aranan şahsın yakalanmasıyla sonuçlandı ve konuya ilişkin işlemler devam ediyor.

BİLECİK’TE HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece açıklarında arıza: PERFECT kuru yük gemisi Ambarlı Demir Sahası'na...
images

Erzincan'da ekim trafik denetimlerinde sıkı uygulama: binlerce araç kontrol edil...
images

Konya’da kış hazırlığı: ticari araçların lastikleri tek tek ölçüldü
images

Güllü davasının gölgesinde yalan tanıklıkla yargılanan Sultan Nur Ulu beraat tal...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karadirek'te 500 fidanla geleceğe nefes etkinliği düzenlendi

Erzincan'da ekim trafik denetimlerinde sıkı uygulama: binlerce araç kontrol edildi

Konya’da kış hazırlığı: ticari araçların lastikleri tek tek ölçüldü

Rize'de kar yoğunluğu: ilk üç nokta il sınırları içinde

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi