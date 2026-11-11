Osmaneli kararına göre aranan zanlı Bilecik'te jandarmaya teslim edildi

yakalama operasyonunun ayrıntıları

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen takipli çalışma sonucu kent merkezinde bir şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada, kimliği tespit edilen şahsın arandığı belirlendi.

sorgu ve arama kararı:

Sorgulamada ismi geçen Ahmet D. (33) hakkında, Osmaneli İlamat ve İnfaz Bürosu kararı doğrultusunda 'Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hüküm bulunduğu ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

teslim ve işlemler:

Bilecik merkezde yakalanan şahıs, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi usullerle Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. JASAT ekiplerinin çalışması, aranan şahsın yakalanmasıyla sonuçlandı ve konuya ilişkin işlemler devam ediyor.

BİLECİK’TE HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI