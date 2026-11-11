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Bundang'da otobüs kontrolden çıktı, 32 araçla çarpıştı: 57 kişi yaralandı

Seongnam'ın Bundang semtinde sabah 07.30'da kontrolden çıkan şehir içi otobüs 32 araca çarptı; 9'u ağır olmak üzere 57 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bundang'da otobüs kontrolden çıktı, 32 araçla çarpıştı: 57 kişi yaralandı

kontrolden çıkan otobüs Bundang'da zincirleme kaza yaptı

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletine bağlı Seongnam kentinde sabah saatlerinde bir şehir içi yolcu otobüsünün kontrolden çıkması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 57 kişi yaralandı. Olay, yerel saatle 07.30 sıralarında Bundang semtinde gerçekleşti.

kazanın seyrine dair ayrıntılar:

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, 60'lı yaşlarındaki sürücünün kullandığı otobüs yaklaşık 150 metre boyunca savruldu. Bu hat üzerinde otobüsün çarptığı araçlar arasında 4 otobüs, 1 kamyon ve 27 otomobil bulunuyor; toplamda 32 araç zarar gördü. Olay, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına girilmesiyle daha da geniş çaplı bir hasara dönüştü.

soruşturma ve ilk tespitler:

Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemelerinde sürücünün alkollü olmadığını tespit etti. Sürücünün ilk ifadesinde frenlerin tutmadığını söylediği öğrenildi. Kazanın kesin nedeni ve olası mekanik arıza iddialarını netleştirmek için emniyet birimleri tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, yaralılardan 9 kişinin durumunun ağır olduğunu ve diğer yaralıların da tedavi altına alındığını bildirdi. Kazanın ardından bölge trafiği yetkililerce kontrol altına alındı ve olay yerinde temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

Emniyet güçleri ve savcılık, kaza hattı boyunca otobüsün teknik durumu, bakım kayıtları ve sürücünün ifadesini kapsayan kapsamlı bir inceleme yapacaklarını açıkladı. İlk bulgular, kazanın tek bir faktöre bağlı olup olmadığının araştırıldığını gösteriyor.

Güney Kore&#039;nin Seongnam kentinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün 32 araca çarptığı zincirleme...

Güney Kore'nin Seongnam kentinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün 32 araca çarptığı zincirleme kazada 9'u ağır 57 kişi yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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