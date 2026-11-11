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Bilecik'te Koyunköy mevkiinde takla atan otomobilde yolcu yaralandı

Bilecik Koyunköy mevkiinde meydana gelen kazada, 16 ABR 63 plakalı otomobilin takla atması sonucu yolcu Zuhal T. (56) yaralandı; jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te Koyunköy mevkiinde takla atan otomobilde yolcu yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Bilecik merkez Koyunköy köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Mehmet T. (62) idaresindeki 16 ABR 63 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Zuhal T. (56) yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, kontrol amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik:

Kaza sonrası bölgeye intikal eden ekipler trafik güvenliğini sağlarken, olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni soruşturmanın tamamlanmasıyla netleşecek.

BİLECİK’TE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

BİLECİK’TE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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