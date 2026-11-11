Bilecik'te dolandırıcılığa karşı toplum bilinci güçlendiriliyor

Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük ilçesinde yürütülen bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşların dolandırıcılık yöntemleri konusunda farkındalığı artırılmaya devam ediliyor. Çalışmayı yürüten ekipler, toplumun farklı kesimlerine yönelik açıklamalar yaptı.

Eğitimde ele alınan konular:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılıkta sık kullanılan yöntemleri örneklerle anlattı ve vatandaşlara bu tür olaylara karşı nasıl davranmaları gerektiğini aktardı. Uygulamalı ve görsel anlatımlarla dikkat çekici senaryolar üzerinde duruldu.

Alınabilecek tedbirler ve KADES'in rolü:

Toplumun kişisel güvenliği için önerilen basit ama etkili tedbirler paylaşıldı. Ekipler, özellikle kadınların güvenliğini destekleyen KADES uygulamasının önemine ve kullanımına ilişkin bilgi verdi; uygulamanın nasıl çalıştığı ve acil durumlarda ne şekilde başvuruda bulunulacağı anlatıldı.

Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak materyal desteği sağlandı. Dağıtılan dokümanlarda şüpheli çağrılar, banka ve kimlik bilgileri talepleri ile resmi kurum kılığındaki dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerekenler yer aldı.

Toplum Destekli Polislik ekipleri, benzer bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmeye çağırdı.

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI