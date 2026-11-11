Dolar 50,2272 +0,02%
Euro 55,9775 -0,22%
Bist 11.789,54 +1,09%
Altın Gram 6.552,54 +0,68%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,71 +1,33%
--°

Bilecik'te dolandırıcılığa karşı toplum bilinci güçlendiriliyor

Bozüyük Toplum Destekli Polislik ekipleri, dolandırıcılık yöntemleri ve alınacak tedbirleri anlatarak KADES kullanımını öğretti; broşür dağıtıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te dolandırıcılığa karşı toplum bilinci güçlendiriliyor

Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük ilçesinde yürütülen bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşların dolandırıcılık yöntemleri konusunda farkındalığı artırılmaya devam ediliyor. Çalışmayı yürüten ekipler, toplumun farklı kesimlerine yönelik açıklamalar yaptı.

Eğitimde ele alınan konular:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılıkta sık kullanılan yöntemleri örneklerle anlattı ve vatandaşlara bu tür olaylara karşı nasıl davranmaları gerektiğini aktardı. Uygulamalı ve görsel anlatımlarla dikkat çekici senaryolar üzerinde duruldu.

Alınabilecek tedbirler ve KADES'in rolü:

Toplumun kişisel güvenliği için önerilen basit ama etkili tedbirler paylaşıldı. Ekipler, özellikle kadınların güvenliğini destekleyen KADES uygulamasının önemine ve kullanımına ilişkin bilgi verdi; uygulamanın nasıl çalıştığı ve acil durumlarda ne şekilde başvuruda bulunulacağı anlatıldı.

Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak materyal desteği sağlandı. Dağıtılan dokümanlarda şüpheli çağrılar, banka ve kimlik bilgileri talepleri ile resmi kurum kılığındaki dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerekenler yer aldı.

Toplum Destekli Polislik ekipleri, benzer bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmeye çağırdı.

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ormanlık arazide kaybolan mantarcı jandarma, AFAD ve AKUT'un çalışmasıyla sağ sa...
images

Beşiktaş'ta silahlı saldırıda şüpheliler çalıların altından dronla yakalandı
images

İş makinesiyle hükümet binasına saldırı: Xi'an'da tahliye ve gözaltı
images

Kaza anı kamerada: yaya sekiz günlük tedavi sonrası hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ormanlık arazide kaybolan mantarcı jandarma, AFAD ve AKUT'un çalışmasıyla sağ salim bulundu

Rize'den 380 kilometre ötede karla kaplı Elbruz zirvesi gözlendi

Uludağ zirvesinde anma yürüyüşü: NAKUT'tan Atatürk'e saygı

Kayseri itfaiyesi kışa hazırlık için soba ve baca tedbirleri çağrısı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi