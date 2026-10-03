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İşitme engelliler gençlik oyunlarında Muğla'dan dört altın: Rüzgar Alp Yalçınkaya yükseliyor

MTK Koleji 9. sınıf öğrencisi Rüzgar Alp Yalçınkaya, Hannover'deki Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda dört kategoride altın madalya kazandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

İşitme engelliler gençlik oyunlarında Muğla'dan dört altın: Rüzgar Alp Yalçınkaya yükseliyor

Rüzgar Alp Yalçınkaya'dan Avrupa'da dört altın

MTK Koleji 9. sınıf öğrencisi ve milli masa tenisi sporcusu Rüzgar Alp Yalçınkaya, Almanya'nın Hannover kentinde 17-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. Yarışmayı U19 Ferdi, U16 Ferdi, Çift Erkekler ve Mix Çiftler kategorilerinin tamamında birinci olarak tamamlayan Yalçınkaya, organizasyonu dört altın madalya ile noktaladı.

turnuva sonuçları:

Yalçınkaya, bireysel kategorilerde U19 ferdi ve U16 ferdi şampiyonluğunu elde etti. Çift erkeklerde partneri Ebubekir İnce ile, mix kategorisinde ise Zeynep Arda Er ile birlikte altın madalya kazandı. Böylece milli sporcu hem kendi yaş kategorisinde hem de çiftlerde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

antrenman süreci ve hedefler:

Başarısını değerlendiren Rüzgar Alp Yalçınkaya, yaklaşık dört yıldır masa tenisiyle uğraştığını ve son iki yıldır yoğun bir antrenman programı uyguladığını söyledi. Bu çalışmaların karşılığı olarak işitme engelliler kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğunu ve bu şampiyonluk sayesinde Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını belirtti. Geçen yıl İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katıldığını, oradaki maçların beklentileri doğrultusunda gitmediğini fakat antrenmanlarını aksatmayarak ilerlemeye devam ettiğini aktardı. Ayrıca normal sporcular kategorisinde de bölge şampiyonu olduğunu, geçen yıl yıldızlar kategorisinde yer aldığını ve bu sene Türkiye Şampiyonası'nda 10. olduğunu; normal sporcular kategorisinde ilk 8'e girebilmek için 320 puanı bulunduğunu ifade etti.

antrenör değerlendirmesi:

Antrenörü Hıdır Ay ise Rüzgar ile yaklaşık dört yıldır birlikte çalıştıklarını, son iki yıldır ise antrenman yoğunluğunu artırdıklarını söyledi. Ay, sporcusunun istekli, hevesli ve disiplinli olduğunu vurguladı ve bu disiplinin son bir yılda alınan derecelerle karşılığını bulduğunu anlattı. Hıdır Ay, Rüzgar'ın hem işitme engelliler hem de normal sporcular kategorilerinde mücadele ettiğini, çiftlerde ve mikslerde de takım arkadaşlarıyla başarı elde ettiğini belirtti. Haftanın beş günü süren yoğun antrenman programının takımın başarısında belirleyici olduğunu ekledi.

okulun değerlendirmesi ve gelecek planları:

MTK Muğla Teknoloji Koleji Lise Müdürü Sercan Acar da öğrencileriyle gurur duyduklarını söyleyerek, okullarının spora, sanata ve eğitime verdiği desteği yineledi ve Rüzgar, antrenörü ile velilerini tebrik etti. Antrenör Hıdır Ay, ekip olarak hedeflerini yükselttiklerini ve gözüne İstanbul veya uluslararası platformlarda İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda madalya ve kürsü hedefini koyduklarını belirtti. Takım, mevcut başarıyı sürdürülebilir kılmak ve yeni yetenekleri aynı düzeye taşıyabilmek için çalışmalarına devam edecek.

MTK ÖĞRENCİSİ RÜZGAR ALP YALÇINKAYA’DAN MASA TENİSİNDE AVRUPA’DA TARİHİ BAŞARI

MTK ÖĞRENCİSİ RÜZGAR ALP YALÇINKAYA’DAN MASA TENİSİNDE AVRUPA’DA TARİHİ BAŞARI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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