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İskenderun'da bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

İskenderun'da bodrum katında çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; bodrum ve eşyalar zarar gördü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İskenderun'da bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

İskenderun'da bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahaleyi hızlı şekilde gerçekleştirerek alevlerin büyümesini önledi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşıp söndürme ve soğutma çalışmalarına başladı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının kontrolsüz şekilde yayılması engellendi.

Hasar ve soğutma çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bodrum katta kapsamlı soğutma çalışması yapıldı. Olayda eşyalar ile bodrum katı zarar gördü; yetkililer yangının çıkış sebebi ve oluşan zararın ayrıntılarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

İSKENDERUN’DA BİR EVİN BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

İSKENDERUN’DA BİR EVİN BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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