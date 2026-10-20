İskenderun'da bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahaleyi hızlı şekilde gerçekleştirerek alevlerin büyümesini önledi.
Müdahale ve söndürme çalışmaları:
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşıp söndürme ve soğutma çalışmalarına başladı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının kontrolsüz şekilde yayılması engellendi.
Hasar ve soğutma çalışmaları:
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bodrum katta kapsamlı soğutma çalışması yapıldı. Olayda eşyalar ile bodrum katı zarar gördü; yetkililer yangının çıkış sebebi ve oluşan zararın ayrıntılarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
İSKENDERUN’DA BİR EVİN BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.
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