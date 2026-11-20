İskenderun'da otopark ve oto yıkama denetimi

Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında HATSU, Enerjisa ve vergi denetmenleri görev aldı. Yapılan kontrollerde sektörde faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uygunluğu ve tüketim kayıtları incelendi.

Denetimin kapsamı:

Ekipler toplam 7 iş yeri üzerinde inceleme yaptı ve 60 kişinin sorgulamasını gerçekleştirdi. Kontroller, hem tüketim verileri hem de ticari kayıtların doğruluğu üzerine yoğunlaştı.

Tespit edilen usulsüzlükler:

Denetimlerde 3 işletmede kaçak su tüketimi tespit edildi ve bu tespitler nedeniyle HATSU ekiplerince işlem uygulandı. Ayrıca 1 işletmede kaçak elektrik kullanımı belirlendi ve bu konuya ilişkin işlemler TEDAŞ görevlilerince yapıldı.

Bunların dışında kayıt incelemelerinde 1 işletmenin kayıt dışı faaliyet gösterdiği, 2 işletmede yazar kasa bulunmadığı, 1 işletmenin vergi levhasının eksik olduğu ve 1 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi.

İSKENDERUN’DA OTOPARK VE OTO YIKAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.