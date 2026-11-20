Doğu Anadolu'da sabah ve gece için meteorolojik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiği; bununla birlikte buzlanma ve don riski bulunduğu kaydedildi.

rüzgâr ve sıcaklık beklentisi:

Açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesinin öngörüldüğü; Erzurum ve Bayburt çevrelerinde yer yer saatte 40-60 kilometre hızla eseceği ifade edildi.

vatandaşlara tedbir çağrısı:

Müdürlük, sabah ve gece saatlerinde beklenen buzlanma ve dona bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yetkililer, görünürlüğün düşük olduğu dönemlerde gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA VE DON UYARISI