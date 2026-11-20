söyleşinin odağı ve konuşmacılar:

Aydın merkezli Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından düzenlenen Çarşamba Söyleşileri programında bu haftanın konusu Kuşadası çevresinde bulunan zehirli bitkiler ve bu bitkilerin ürettiği toksik birleşikler oldu. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ali Çelik ile asistanları Betül Kollu ve Feyzanur Sarıdaş, fitotoksinlerin metabolizmaları, doğadaki rolleri ve insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi sundu.

kuşadası florası ve ekolojik baskılar:

Prof. Dr. Ali Çelik, Kuşadası'nın Akdeniz fitocoğrafik bölgesine ait bitkiler bakımından önemli bir temsil alanı olduğunu belirterek kent çevresinin soğanlı, yumrulu ve rizomlu türlerle zengin olduğunu aktardı. Kıyılarda yer alan tuzcul, kumcul ve kayalık çatlak habitatlarının çevresel baskılar —özellikle insan kaynaklı değişimler— nedeniyle tehdit altında olduğuna dikkat çekti ve bu alanların korunmasının gerekliliğini vurguladı. Çelik, bir turizm kenti olan Kuşadası'nın değerinin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını; doğal alanlar ve biyolojik çeşitliliğin de kent kimliğinin ayrılmaz parçaları olduğunu söyledi.

sekonder metabolitler, endemizm ve zehirlenme riskleri:

Söyleşinin ikinci bölümünde Betül Kollu ve Feyzanur Sarıdaş yüksek lisans sunumlarında Türkiye florasındaki endemizm oranının yaklaşık %30 olduğunu hatırlattı ve bitkilerin ürettiği alkaloitler, glikozitler, saponinler, reçineler ve terpenler gibi sekonder metabolitleri tanımladı. Bu bileşiklerin hem ekolojik işlevleri hem de insan vücudundaki toksik etkileri ele alındı.

Etkinlikte ayrıca Kuşadası florasında sık rastlanan ve karıştırılma sonucu zehirlenmelere yol açma potansiyeli taşıyan türler üzerinde duruldu. Ölümcül baldıranın gövdesindeki kırmızı lekelerin ayırt edici olduğu, ancak yaprak yapısının maydanoz gibi yenilebilir türlerle benzerlik gösterebildiği; acı çiğdemin bazı zehirsiz çiğdem türleriyle karıştırılabildiği; yüksük otu yapraklarının ise şifalı niyetle toplanan sinir otu ile karışabileceği katılımcılara aktarıldı. Sunumlarda öne çıkan diğer türler arasında güzelavrat otu, eşek hıyarı, kırlangıç otu ve yılan bıçağı yer aldı; bu türlerin morfolojik ve ekolojik özellikleri, tarihsel kullanımları, geleneksel tıp uygulamaları ve toksikolojik semptomları detaylandırıldı.

sonuç ve takdim:

Söyleşi katılımcıların soru ve katkılarıyla tamamlandı. Sunumların ardından ADÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı tarafından Prof. Dr. Ali Çelik, Betül Kollu ve Feyzanur Sarıdaş'a EKODOSD teşekkür belgesi takdim edildi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise programın devam edeceğini ve Kuşadası florasının korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

EKOSİSTEMİ KORUMA VE DOĞA SEVENLER DERNEĞİ’NİN (EKODOSD) ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ’NDE BU HAFTA KUŞADASI’NIN ZEHİRLİ BİTKİLERİ, TOKSİK BİLEŞİKLERİ VE DOĞADAKİ ÖZELLİKLERİ ELE ALINIRKEN, KENTİN BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.