İskenderun'da park halindeki Tofaş'ı saran alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Olayın ayrıntıları:
İhbar üzerine İskenderun'un Numune Mahallesi'nde park halindeki Tofaş marka bir otomobilde yangın çıktığı bildirildi.
Bildirimin ardından olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.
Müdahale ve soğutma çalışmaları:
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri araç üzerinde kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirerek alevlerin yeniden çıkmasını önledi.
İSKENDERUN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.
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