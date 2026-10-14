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İskenderun'da park halindeki Tofaş'ı saran alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

İskenderun Numune Mahallesi'nde park halindeki Tofaş'ta çıkan yangın, Hatay itfaiyesinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İskenderun'da park halindeki Tofaş'ı saran alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Olayın ayrıntıları:

İhbar üzerine İskenderun'un Numune Mahallesi'nde park halindeki Tofaş marka bir otomobilde yangın çıktığı bildirildi.

Bildirimin ardından olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri araç üzerinde kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirerek alevlerin yeniden çıkmasını önledi.

İSKENDERUN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

İSKENDERUN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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