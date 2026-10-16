İskenderun'da tedbirsiz şantiyelere mühür

İskenderun'da inşaatlarda güvenlik denetimleri

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri denetimlerde güvenlik önlemi almayan inşaatlara yönelik işlem yaptı. Yapılan uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almayan bazı şantiyelere cezai işlem uygulanarak mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Denetimlerde tespit edilen eksikler:

Belediye ekipleri, yürütülen kontrollerde önceki uyarılara rağmen alınmayan tedbirler nedeniyle işlem uyguladı. Denetimlerin amacı, özellikle vatandaşların can güvenliğini sağlamak olarak açıklandı. Hangi şantiyelere işlem yapıldığı ve uygulanan yaptırımların türü belediye kayıtlarında yer aldı.

Başkanın açıklaması ve takip süreci:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, vatandaş güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak inşaat firmalarının kendilerine iletilen uyarılara riayet etmesi gerektiğini bildirdi. Dönmez, kurallara uymayan işletmelere yönelik cezai işlemlerin devam edeceğini ve denetimlerin ilçe genelinde süreceğini ifade etti.

Belediye yetkilileri, denetimlerin periyodik olarak yineleneceğini ve eksiklerin giderilmemesi halinde benzer yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Vatandaşların şikayet ve gözlemlerinin de denetim sürecinde değerlendirildiği kaydedildi.

İSKENDERUN’DA GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMADIĞI BELİRLENEN İNŞAATLARDA BELEDİYE EKİPLERİNCE MÜHÜRLEME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.