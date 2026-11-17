İŞKUR gençlik programı üniversitede başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı için üniversite genelinden yoğun başvuru geldi. Toplam 12 bin başvuru arasından 1.827 öğrenci programa katılmaya hak kazandı. Seçilen öğrenciler göreve başlamadan önce zorunlu eğitimlere tabi tutuldu.

Programa katılım ve dağılım:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve üniversite yöneticilerinin katıldığı açılışta, kontenjanın 1.549'unun merkez kampüse ayrıldığı, kalan kontenjanın ise ilçelerdeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarına dağıtıldığı belirtildi. Rektör Şengönül, programın öğrencilere ekonomik destek sağladığını ve mezuniyet öncesi iş deneyimi kazandırdığını vurguladı.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi:

Göreve başlamadan önce öğrenciler 4 Eylül Kültür Merkezi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi aldı. Eğitimde çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek riskler, iş kazalarının önlenmesi, alınması gereken güvenlik tedbirleri ve güvenli çalışma bilinci hakkında bilgiler verildi. Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Dr. Nihan Ümit Yıldız gerçekleştirdi.

Rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Ahmet Şengönül, üniversitelerin sadece teorik bilgi vermediğini, öğrencilere mesleki beceri kazandırmanın önemine dikkat çekti. Şengönül, program sayesinde öğrencilerin hem ekonomik destek elde edeceğini hem de iş hayatına dair deneyim kazanacağını söyledi ve katkı verenlere teşekkür etti.

Şengönül, programın hayata geçirilmesine katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederken, sürecin Sivas'ta yürütülmesine destek veren Sivas İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ve üniversitenin ilgili birimleri ile personele de şükranlarını iletti.

Programa katılma hakkı kazanan öğrenciler, aldıkları İSG eğitimiyle görevlerine başlayacak; amaç hem iş ortamlarını tanımalarını sağlamak hem de güvenli çalışma bilincini pekiştirmektir.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI’NA 12 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURURKEN, 1.827 ÖĞRENCİ PROGRAMDAN YARARLANMAYA HAK KAZANDI.