İşlemler çarkı hızlanıyor: iskan ve altyapı aboneliklerinde bürokrasi azaltılacak

Toplantıda ele alınan öncelikler:

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısı, Erzurum Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile teknik heyet katıldı ve kentteki yapı kullanma izin belgesi (iskan) süreçleri ile altyapı aboneliklerinde yaşanan gecikmeler masaya yatırıldı.

Görüşmelerde, inşaat sektörü ve vatandaşları doğrudan etkileyen işlemlerin daha hızlı ve şeffaf yürütülmesi amaçlandı. Özellikle iskan süreçlerindeki beklemelerin azaltılması ve abonelik işlemlerinde sistematik aksaklıkların tespit edilmesi öncelikli konular olarak belirlendi.

Kurumlar arası koordinasyon ve dijital entegrasyon:

Toplantıda, kurumlar arasında yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, karşılıklı veri paylaşımı, süreçleri kısaltacak dijital uygulamalar ve işlem adımlarının standardizasyonu üzerinde mutabık kaldı. Amaç, elektrik, su ve doğalgaz gibi temel altyapı abonelik işlemlerinde bürokratik engelleri asgariye indirerek işlem sürelerini kısaltmak olarak özetlendi.

Vatandaş odaklı uygulama ve yol haritası:

Alınan kararlar arasında kurumlar arası iş akışlarının sadeleştirilmesi, dijital entegrasyonun hızlandırılması ve işlem süreçlerinin izlenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması yer aldı. Toplantıda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hızlı başvuru ve geri bildirim yöntemleri üzerinde de duruldu.

Değerlendirme toplantısı, ilgili kurumların süreçlerin hızlandırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişi ve planlamalarının ardından sona erdi. Kararlaştırılan adımların uygulamaya geçirilmesiyle hem sektörün hem de vatandaşların işlemlerinin daha etkin ilerlemesi hedefleniyor.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA, KENTTEKİ YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ VE ABONELİK İŞLEMLERİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.