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Suriye'de Saraqib'te mühimmat deposunda patlama sonucu yangın çıktı

İdlib'in Saraqib ilçesindeki mühimmat deposunda patlama oldu. Yangın sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, can kaybı yok.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Suriye'de Saraqib'te mühimmat deposunda patlama sonucu yangın çıktı

Patlama ve ilk müdahale:

Suriye'nin İdlib kentinde, Saraqib ilçesinde yer alan bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depo ve çevresinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları tamamlandı.

Durum değerlendirmesi ve soruşturma:

Suriye basını, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Yetkililer tarafından olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı; soruşturma sonuçları, depo güvenliği ve olay anındaki koşullar hakkında net bilgi sağlayacak.

Olayın yerel topluluk üzerindeki etkileri ve benzer depo güvenliği uygulamalarının önemi, yetkililerin sonuçları açıklamasına kadar takip edilecek konular arasında yer alıyor.

Suriye’nin İdlib kentinde mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Suriye’nin İdlib kentinde mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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