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Nazilli şehir spor hücum hattına tecrübeli santrfor Ufuk Özseçen’i kattı

Nazilli Şehir Spor, Süper Amatör Lig hazırlıkları kapsamında 34 yaşındaki santrfor Ufuk Özseçen’i transfer ederek hücum gücünü artırdı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Nazilli şehir spor hücum hattına tecrübeli santrfor Ufuk Özseçen’i kattı

Nazilli şehir spor hücum hattına tecrübeli bir isim ekledi

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Nazilli Şehir Spor Kulübü, hücum hattını deneyimli golcü Ufuk Özseçen ile güçlendirdi. Kulüp, dış transferde yaptığı bu hamleyle Süper Amatör Lig mücadelesine takviye yaptı.

Transfer detayları:

34 yaşındaki santrfor Ufuk Özseçen ile yapılan anlaşmanın ardından yönetim, sosyal medya hesaplarından oyuncuya “Hoş geldin” mesajı yayımladı. Nazilli yönetimi, tecrübeli forvetin kısa vadede hücumda fark yaratması yönünde beklenti içinde olduğunu belirtti.

Kariyer ve beklentiler:

Futbol hayatına Sarayköy 1926 altyapısında başlayan Özseçen, kariyeri boyunca Denizligücü, Acıpayam, Kurtuluşspor, Denizli İdmanyurdu, İncilipınar, Eşme Belediyespor, Alaçatıspor, Yeşilköyspor, Çıtakspor, Çalıköyspor, Kıralan Demirspor ve Gölhisar gibi takımlarda forma giydi. Son olarak Kılavuzlarspor’da görev yapan oyuncu, gol krallığı başarılarıyla tanınıyor.

Teknik heyet, Özseçen’in bitiriciliği ve ceza sahası tecrübesinin takıma artı katacağı görüşünde. Yeni sezon öncesi hücum hattına eklenen bu isimle birlikte Nazilli Şehir Spor’un gol yollarında daha etkili olması hedefleniyor.

Kulüp çevresinden edinilen bilgide, transferin hem saha içi hem de takım içi deneyim aktarımı açısından önem taşıdığı vurgulandı. Yönetim ve taraftarlar, tecrübeli santrforun adaptasyon sürecinin kısa olmasını bekliyor.

TRANSFER DÖNEMİNİN KAPANMASINA SAATLER KALA NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, HÜCUM HATTINI TECRÜBELİ...

TRANSFER DÖNEMİNİN KAPANMASINA SAATLER KALA NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, HÜCUM HATTINI TECRÜBELİ GOLCÜ UFUK ÖZSEÇEN İLE GÜÇLENDİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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