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Isparta narkotik ekipleri, 6 yıl 9 ay cezası bulunan şüpheliyi yakaladı

Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu kullanmak suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası olan firariyi yakalayıp cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Isparta narkotik ekipleri, 6 yıl 9 ay cezası bulunan şüpheliyi yakaladı

operasyon ve yakalanma:

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahsı tespit etti. Şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

teslim süreci:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, resmi prosedürler doğrultusunda ceza infaz kurumuna teslim edildi.

aranan suç ve hukuki durum:

Soruşturma kapsamında, şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olduğu ve cezasının 6 yıl 9 ay olduğu bilgisi korundu.

ISPARTA’DA HAKKINDA 6 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, YAKALANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM...

ISPARTA’DA HAKKINDA 6 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, YAKALANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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