İstanbul merkezli operasyonda yasa dışı bahiste 98 bin site erişime kapatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen kapsamlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis sitelerine yönelik geniş çaplı teknik inceleme ve araştırma yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından söz konusu platformların finansal ağının kesintiye uğratılması için adli ve idari tedbirler uygulandı.

Tespit edilen ağ ve ödeme yöntemleri:

Araştırmada 345 farklı yasa dışı bahis sitesi ile bu sitelerde kullanılan 110 ayrı ödeme yöntemi tespit edildi. Finansal aracılık amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bin 200 IBAN numarası belirlendi. Ayrıca bahis faaliyeti ve bağlantılı yönlendirmelerde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edilerek erişimin engellenmesi yönünde karar alındı.

Bulgu ve bağlantılar, ödeme kanallarının izlenmesine ve para akışının analizine dayanan teknik incelemelerle desteklendi. Elde edilen veriler ışığında gerekli adli kararlar alınarak erişim engelleme işlemleri hayata geçirildi.

Adli süreç, el koyma ve soruşturmalar:

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarının yasa dışı bahis oynatılmasına ve elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği değerlendirildi. Bu çerçevede bin 48 ayrı gerçek ve tüzel kişiye ait toplam bin 200 IBAN numaralı hesaba el konuldu ve bin 48 kişi hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

El koyma ve diğer koruma tedbirleri, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararları doğrultusunda uygulanmaya devam ediyor; bankalara gerekli müzekkereler yazıldı ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak kararların icrası takip ediliyor.

Başsavcılığın açıklamasında, ülke genelinde yoğun ilgiyle takip edilen büyük spor müsabakalarının yasa dışı bahis faaliyetlerindeki para trafiğinin yoğunlaştığı dönemler olduğu vurgulandı. Soruşturmaların, yasa dışı bahis ve bağlantılı aklama faaliyetleriyle mücadelede kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN, MİLYONLARCA VATANDAŞIN TAKİP ETTİĞİ FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE YÖNELEN FİNANSAL AKIŞIN KESİNTİYE UĞRATILMASI AMACIYLA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ. OPERASYONDA, 98 BİN SİTEYE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ, BİN 200 IBAN HESABINA EL KONULDU VE BİN 48 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI.