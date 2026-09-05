Kocaali'de direkte akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan bir elektrikçi yaşamını yitirdi. Olay, Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak'ta gerçekleşti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, ilçede elektrik dükkanı işlettiği belirtilen 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle direkte tırmandı ve burada akıma kapıldı. Direkte hareketsiz halde olduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla elektrik direğinden indirilen Yılmaz'a sağlık ekipleri müdahale etti; yapılan kontrollerde Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'NIN KOCAALİ İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANIP AKIMA KAPILAN 55 YAŞINDAKİ ELEKTRİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ.