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Kocaali'de direkte akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi

Alandere Mahallesi'nde elektrik direğinde akıma kapılan 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 21:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocaali'de direkte akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi

Kocaali'de direkte akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan bir elektrikçi yaşamını yitirdi. Olay, Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak'ta gerçekleşti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, ilçede elektrik dükkanı işlettiği belirtilen 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle direkte tırmandı ve burada akıma kapıldı. Direkte hareketsiz halde olduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla elektrik direğinden indirilen Yılmaz'a sağlık ekipleri müdahale etti; yapılan kontrollerde Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA&#039;NIN KOCAALİ İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANIP AKIMA KAPILAN 55 YAŞINDAKİ ELEKTRİKÇİ...

SAKARYA'NIN KOCAALİ İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANIP AKIMA KAPILAN 55 YAŞINDAKİ ELEKTRİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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