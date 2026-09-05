Yeni kovan desteğiyle Yozgat'ta bal üretiminde hedef büyüyor

Yozgat'ta arıcılığı geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, bin 500 adet polen tuzaklı kovan yetiştiricilerle buluşturuldu. Dağıtım, Yozgat İl Özel İdaresi, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yozgat Arıcılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Projenin içeriği:

Projede yüzde 50 hibe modeli uygulandı. Toplam maliyeti 4 milyonun üzerinde olan projenin 2 milyon lirası İl Özel İdaresi, kalan 2 milyon lirası çiftçiler tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda Yozgat Arıcılar Birliği üyesi 100 yetiştiriciye bin 500 kovan teslim edildi.

Yozgat Tarım İl Müdürü Ömer Şentürk, programda yaptığı konuşmada projenin finansman ve amaçlarını şöyle aktardı: "Projemiz yüzde 50 hibeli. Yüzde 50’si çiftçilerimiz tarafından yüzde 50’si İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen bir projemiz. Toplam maliyeti 4 milyonun üzerinde. Bunun 2 milyon lirasını Özel İdare, 2 milyon lirasını da çiftçilerimiz karşılıyor. Arıcılar Birliği’mize üye 100 yetiştiricimize bin 500 adet polen tuzaklı kovan dağıtımı için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Yozgat’ın arıcılıkta da önemli bir yerde olmasını istiyoruz. İlimizde üretilen bal üretiminin gelişmesini sağlamak amacıyla ilimizdeki kovan sayısını arttırıp üretimi de arttırmayı hedefliyoruz. Arının bal almak üzere gittiği çiçeklerden bacaklarına yapışan polenler oluyor. Polenler insan sağlığı için çok değerli. Kovana giriş kısmında kovana konduğu zaman bacaklarındaki poleni o mekanizma polenleri sıyırıp alıyor. Alt tabakaya dökmesini sağlıyor. Polenleri arıcımızın ürün olarak almasını sağlıyor"

Hedefler ve beklentiler:

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da ilde arıcılığı güçlendirmek için kovan dağıtımının yanı sıra bal ormanları kurulması ve mevcut alanların iyileştirilmesine vurgu yaptı. Özkan, "İlimiz arıcılığına destek olmak üzere kovan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Sadece kovan dağıtımıyla değil Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde İl Özel İdaresi koordinesinde de bal ormanları yaparak veya mevcut bal ormanlarımızı iyileştirerek arıcılığı ilimizde 550-600 tonlarda olan üretimimizi binli tonlara taşımak üzere çalışıyoruz" diye konuştu.

Yetkililer, hibe desteğiyle arıcıların ürün alma imkânlarının artmasının ve polen üretiminin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

YOZGAT’TA ARICILIĞI GELİŞTİRMEK VE ÜRETİCİLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN PROJELER KAPSAMINDA, BİN 500 ADET POLEN TUZAKLI KOVAN DAĞITIMI TÖRENLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. -