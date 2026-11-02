Isparta'da kapsamlı uygulamalarda aranan 28 kişi yakalandı

Isparta'da bir haftalık geniş çaplı denetimler

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde sokak uygulamaları ve kontrol noktalarında yoğun sorgulamalar yapıldı. Yapılan kontrollerde toplam 22 bin 772 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.

ele geçirilenler:

Denetimler sırasında 12 bin 102 araç kontrol edilirken, operasyonlarda 2 ruhsatsız silah, 180 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 0,93 gram metamfetamin ele geçirildi.

denetimlerin kapsamı ve hedefleri:

İl genelinde yapılan bu uygulamalar, toplumsal güvenliği güçlendirmek ve suç unsurlarını tespit ederek riskleri azaltmak amacıyla planlandı. Gerçekleştirilen kontroller, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik rutin çalışmaların bir parçası olarak yürütüldü.

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA İL GENELİNDE POLİS SORUMLULUK BÖLGESİNDE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.