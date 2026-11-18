İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvuru gerekçesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile birlikte toplam beş kişi hakkında soruşturma izni verilmesi talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu. Talep, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlandı ve şüpheliler arasında BDDK eski başkan yardımcıları Murat Yönaç ve Muhammet Erişen, BDDK 4. Daire eski Başkanı Mustafa Alper Taş ile BDDK 3. Daire eski Başkanı Bilal Soysal da yer alıyor.

İddiaların kapsamı:

Talep yazısında, beş kişinin görevlerinden kaynaklanan yetkilerini müşterek hareket ederek belirli kişi ve grupların menfaatleri doğrultusunda kullandıkları yönünde iddialar sıralandı. Buna göre, söz konusu kişiler tarafından bankacılık işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesinin engellendiği, finansal piyasalarda güven ve istikrarı bozucu eylemlerde bulunulduğu öne sürüldü.

Soruşturma talebinde; rüşvet karşılığında kredi limitlerinin artırılması veya belirlenmesi, banka kuruluş süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar, nakit teminat şartlarının kontrol edilmemesi ve denetim süreçlerinin eksiklikleri örtbas eder şekilde yürütülmesi gibi iddialar yer aldı. Ayrıca kuruluş ve faaliyet izinlerinin verilmesi veya kapsamının daraltılması işlemlerinin haksız menfaat ilişkileri çerçevesinde yönlendirildiği belirtildi.

Tera Grubu ve Takasbank iddiası:

Talep yazısında özel olarak Tera Grubu iddiasına değinildi. Yazıda, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin Pusula Portföy Yönetim A.Ş.'den Tera Grubuna devri sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verildiği ve "Tera Grubuna ilave kredi açılmasını sağlamak amacıyla Şahap Kavcıoğlu tarafından Takasbank üzerinde baskı kurulduğunun değerlendirildiği" kaydedildi.

Aynı bölümde, Adil Katılım Bankası, Adil Varlık Yönetim, Birevim Tasarruf Finansman, Destek Faktoring, Dünya Varlık Yönetim, İktisat Katılım Bankası, Met-Ay Varlık Yönetim, Online Filo Kiralama ve Sentez Araç Kiralama şirketlerinin kuruluş, izin ve devir süreçlerinde usulsüz işlemler gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaların da sıralandığı bildirildi.

Eski başkan yardımcısının rolü ve takip edilen şüpheler:

Talep yazısında ayrıca, önceki dönemde BDDK başkan yardımcılığı görevini yürütmüş olan Murat Yönaç hakkında da özel bir değerlendirme yapıldığı belirtildi. Yönaç’ın görevinden ayrılmasından kısa süre sonra başka bir bankanın kuruluş sürecinde yer aldığı, bu bankaya ilişkin kuruluş, izin, gözetim ve denetim süreçlerinin usulüne uygun işletilmediği yönünde anlatımlar bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılık, Yönaç’ın kamu görevi sırasında söz konusu bankanın kuruluşuna ilişkin işlemlerde rol alıp almadığının, görevden ayrılmadan önce kurucular veya bağlantılı kişilerle menfaat ilişkisi tesis edip etmediğinin ve sonradan üstlendiği rolün önceki görev işlemleriyle bağlantısının şaibe doğurup durmadığının araştırılmasını talep ediyor.

Hukuki dayanak ve talep edilen işlem:

Yazıda, kredilendirme, kuruluş ve izin işlemleri ile gözetim ve denetim faaliyetlerinin birlikte belirli kişi ve grupların yararına yönlendirildiği, bu süreçte görev alan kamu görevlilerinin birlikte hareket ettiği ve sağlanan haksız menfaatler karşılığında kamu yetkisinin amacı dışında kullanıldığı değerlendirildiği ifade edildi. Bu çerçevede, rüşvet karşılığında kredi limitleri ile banka kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin işlemlerin belirli grupların yararına yönlendirilmesi, Takasbank üzerinde kredi açılması amacıyla baskı kurulması ve gözetim ile denetim yükümlülüklerinin ihlali suretiyle haksız menfaat sağlanması iddiaları açıklandı.

Soruşturma izni talebinde, bu iddialar doğrultusunda her bir şüphelinin fiil ve sorumluluğunun ayrı ayrı değerlendirilmesi amacıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 104. maddesi uyarınca izin verilmesi ve verilecek gerekçeli kararın Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

İlgili makamlardan gelecek kararlar sonrası soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve olası hukuki süreçler kamuoyuna yansıyacaktır.

Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebinde "Tera Grubu" iddiası