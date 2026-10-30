İstanbul merkezli change şebekesinden ele geçirilen 61 klasik otomobil sergilendi

operasyon ve ele geçirilen araçlar:

İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da yürütülen eş zamanlı operasyon sonucu, change yöntemiyle piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen 61 antika ve klasik otomobil İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Emniyet kaynakları, ele geçirilen araçların toplam değerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğunu açıkladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, suç şebekesinin yurtdışından getirilen koleksiyonluk araçların şasi numaralarını Türkiye tesciline kayıtlı, atıl durumdaki ve fiyatı daha uygun araçlara aktardığı tespit edildi. Bu şekilde araçların tescil belgeleri değiştirilerek piyasaya sürülmesi amaçlandı.

soruşturmanın yöntemi ve usulsüzlük iddiaları:

Çalışmalarda, change işlemine zemin hazırlayan raporların Türkiye Makina Mühendisleri Odası Başkanlığında görevli bazı mühendislerce usulsüz düzenlendiği ve aynı noterliklere ibraz edilerek tescil belgelerinin oluşturulmaya çalışıldığı belirlendi. Soruşturmada, sahte veya usulsüz düzenlenmiş belgeler aracılığıyla yapılan tescil işlemlerinin kayıtları ve satış zinciri incelendi.

Emniyetin tespitlerine göre, change işlemi uygulanmış araçların bir kısmı üçüncü şahıslara iyi niyetle satılmış; ancak sonrasında mağduriyetlerin ortaya çıkmasıyla birlikte dolandırıcılık iddiaları gün yüzüne çıkmıştır. Şebekenin yönteminin sistematik ve çok merkezli olduğu vurgulandı.

gözaltılar, ele geçirilen deliller ve emniyet açıklaması:

Soruşturma kapsamında; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 5607 Sayılı Kanuna muhalefet ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarıyla ilişkilendirilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bir şüphelinin evinde 97 adet 9.19 mm fişek ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki açıklamasında, 'Halkımız şunu iyi bilsin ki; hiçbir sahtekarlık İstanbul polisinin dikkatinden kaçmayacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak milletimizin emrinde suçla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

sergi ve delil görüntüleri:

Ele geçirilen araçlardan bazıları Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde sergilendi; serginin görüntüleri dron kameralarıyla havadan kayda alındı. Emniyet yetkilileri, araçların muhafaza altında tutulduğunu ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yasal süreçlerin işletileceğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında savcılık ve ilgili birimlerle koordinasyonun sürdüğü, tescil belgelerinin ve satış kayıtlarının detaylı incelemesinin devam ettiği belirtildi. Emniyet, benzer suç örgütlerinin faaliyetlerinin de mercek altında tutulacağını açıkladı.

İSTANBUL, BATMAN, GAZİANTEP, İZMİR, KOCAELİ VE SAKARYA'DA KLASİK OTOMOBİLLERİ CHANGE YAPAN SUÇ ŞEBEKESİNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN 61 KLASİK OTOMOBİL, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SERGİLENDİ.