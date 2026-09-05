Van Gölü kıyısındaki kayalıklardan 19 yaşındaki genç kız kurtarıldı

Sahil ekipleri tarafından kurtarıldı:

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde gezintiye çıkan 19 yaşındaki genç kız, Van Gölü kıyısındaki kayalıklarda bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkamayınca yardım istedi. Bölgenin kayalık ve sarp yapısı nedeniyle genç kızın hareket kabiliyeti kısıtlandı ve ihbar üzerine acil müdahale ekipleri harekete geçti.

Müdahale süreci:

İhbar sonrasında görevlendirilen Sahil Güvenlik, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sahil güvenlik ekipleri, bot ile genç kıza ulaştı ve bulunduğu noktadan alarak kıyıya getirdi. Kıyıya çıkarılmasının ardından jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından güvenli alana taşındı.

Sağlık durumu ve sonraki adımlar:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, Tatvan Devlet Hastanesine ambulansla sevk edildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre genç kızın sağlık durumu iyi olarak değerlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde olayın olumsuz bir sonuçla sonuçlanması engellendi.

Yetkililer, Van Gölü kıyısındaki kayalık ve sarp alanlarda tek başına dolaşmanın risk taşıdığını, böyle durumlarda derhal yardım çağrılması gerektiğini belirtti.

YELKENLİ KÖYÜ’NDE MAHSUR KALAN GENÇ KIZ EKİPLERCE KURTARILDI1