İstanbul merkezli soruşturmada emniyet mahrem imam yapılanmasına yönelik 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonun kapsamı:

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmanın beşinci dalgasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü koordinesinde 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanarak yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın bulguları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgüt üyeleriyle iletişim halinde oldukları, Bank Asya hesap hareketlerinin bulunduğu ve örgüte yakın kurumlara "bağış" adı altında para gönderildiği belirlendi. Ayrıca, şüphelilere ait olduğu bildirilen ardışık aranma kayıtları ile ankesörlü hat incelemeleri dosyada yer aldı.

Dosyada önemli delil olarak yer alan kayıtlardan biri, gizli tanık "Garson" kod adıyla anılan kişiye ait SD kartta bulunan EMAR (Emniyet Mahrem Analiz Raporu) veri kayıtları oldu. Bu kayıtlar, şüphelilerin emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri iddiasını desteklemek üzere soruşturmaya eklendi.

Yakalanma ve adliyeye sevk:

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırıkkale ve Gaziantep illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı ve şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

FETÖ'nün "emniyet mahrem imam" yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi