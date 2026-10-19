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İstanbul merkezli üreme hücresi ağı çökertildi

İstanbul merkezli operasyonda 14 ilde düzenlenen baskınlarda 53 şüpheliden 39’u gözaltına alındı; örgüt Türk kadınlarını yurt dışına yönlendirip yumurta sattı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul merkezli üreme hücresi ağı çökertildi

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesindeki çalışmanın başlangıcı CİMER üzerinden yapılan ihbar olarak kayıtlara geçti.

Soruşturma kapsamında tespit edilen toplam 53 şüpheli arasında örgüt lideri Hacer T., 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörü bulunuyor. Şu ana kadar 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; yakalananlar arasında lider Hacer T. de bulunuyor. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu, yurtdışında olduğu tespit edilen 7 kişiyle birlikte toplam 14 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturmanın başlangıcı:

İki ayrı ihbarın değerlendirilmesiyle harekete geçen ekipler, ihbarlardan birinin Hacer T.'nin eşi tarafından yapıldığını tespit etti. İhbarcı, eşinin yasak ilişki yaşadığı eczacı Muammer T. tarafından ‘‘üreme hücresi ticareti’’ yapıldığı yönünde bilgi verdi. Bu bildirim sonrasında yürütülen incelemelerde, bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) merkezli tüp bebek kliniklerine yönlendirdiği belirlendi.

Maddi işleyiş ve yurt dışı bağlantılar:

Emniyetin ulaştığı MASAK ve HTS kayıtları ile seyahat belgeleri, örgütün Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılarını ortaya koydu. Tespitlere göre 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildi. Donörlerden organizatörlerin tanesine 60–80 avro arasında ödeme yaptığı, bu yumurtaların tüp bebek merkezlerine yaklaşık 100 avro civarında satıldığı kaydedildi; bu işlem trafiğinin yaklaşık 2 milyon avro tutarında gelir yarattığı belirlendi.

Operasyonun detaylarında, Arnavutluk ve Gürcistan’daki bazı kliniklerin yalnızca sarı saç ve mavi göz gibi kriterlere sahip donörlerden yumurta aldığı belirtildi. KKTC’de işlem yaptığı iddia edilen ve gözaltına alınan doktorlardan biri Hayat İ. olarak kayda geçti. Örgütün, donör kadınların fotoğraf ve görüntülerini alıcı adaylara gösterdiği, eski eczacı olduğu belirtilen bir kişinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiği belirlendi.

Donörlerin yaş aralığı en genç 22, en yaşlı 33 olarak kaydedildi. Soruşturma ve yakalama çalışmaları devam ederken, yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor ve firari zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonlar planlanıyor.

İstanbul merkezli yasa dışı &quot;üreme hücresi&quot; ticareti operasyonu: Gözaltı sayısı 39&#039;a...

İstanbul merkezli yasa dışı "üreme hücresi" ticareti operasyonu: Gözaltı sayısı 39'a yükseldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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