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Karaburun başkanından bağımsızlık kararı: ilçeye hizmet önceliği vurgulandı

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, YENİ Parti üyeliğinden istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı ve hizmete odaklandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Karaburun başkanından bağımsızlık kararı: ilçeye hizmet önceliği vurgulandı

İstifa kararı ve belediye yönetimi

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, üyesi olduğu YENİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Erdoğan, kararını ilçeye ve hemşehrilerine hizmet önceliği çerçevesinde aldığını belirterek görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini duyurdu.

Kararın gerekçesi ve vurgulanan ilkeler:

Erdoğan yaptığı açıklamada, siyasi yaşamı boyunca önceliğinin her zaman Karaburun ve hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu söyledi. Söyledikleri arasında, "Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum" ifadesine yer verdi ve kararının ilçeye bağlılığında bir değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı.

Belediye başkanlığı görevinde ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların ihtiyaçlarını gözetmeye devam edeceğini belirten Erdoğan, ilçe için çalışma kararlılığının sürdüğünü ifade etti.

Son gelişme ve siyasi sürecin yansımaları:

Erdoğan, dün gerçekleşen ön seçimde YENİ Parti İzmir İl Başkanı adayının belirlenmesi için oy kullanmıştı. İstifa açıklamasıyla birlikte belediye yönetiminde partilere bağlılıktan bağımsız bir tutum sergileneceği ve hizmetlerin bu anlayışla yürütüleceği mesajı verildi.

Kamuoyuna yapılan duyuruda Erdoğan, kararını saygıyla açıkladığını belirtti ve önümüzdeki dönemde de Karaburun’un ihtiyaçlarını, hemşehrilerinin beklentilerini ve ilçenin geleceğini esas alarak görevini sürdüreceğini kaydetti.

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANI İLKAY GİRGİN ERDOĞAN YENİ PARTİ&#039;DEN İSTİFA ETTİ (ARŞİV)

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANI İLKAY GİRGİN ERDOĞAN YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ (ARŞİV)

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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