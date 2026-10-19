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Bağ evinde bir hindi çiftinin hüzünlü vedası

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir bağ evinde erkek hindi, vefat eden dişi hindinin başından ayrılmayıp dakikalarca onu uyandırmaya çalıştı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bağ evinde bir hindi çiftinin hüzünlü vedası

Bağ evinde bir hindi çiftinin hüzünlü vedası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir bağ evinde duygulandıran bir an yaşandı. İddiaya göre bağ evinde bulunan dişi hindi hayatını kaybetti; olay, çevredekiler tarafından fark edildi.

olayın detayları:

Durumu gören erkek hindi, vefat eden partnerinin yanına koştu ve dakikalarca başından ayrılmadı. Hayvanın defalarca dürtmesine rağmen dişi hindiden tepki gelmedi. Tanıklar, erkeğin ısrarla eşini uyandırmaya çalıştığını belirtti.

görüntülerin kaydedilmesi:

O anlar, bir kişinin çektiği cep telefonu kamerası ile kayda geçti. Videoda, erkeğin yanındaki hareketsiz dişi hindiyi uyandırmak için gösterdiği çaba ve o anların yarattığı duygusal etki açıkça görülüyor.

Olayla ilgili başka bir ayrıntı ya da resmi bir açıklama yapılmadı; mevcut görüntüler, bağ evindeki kısa ama etkileyici sahneyi belgeliyor.

GAZİANTEP&#039;İN İSLAHİYE İLÇESİNDE ERKEK HİNDİ, VEFAT EDEN DİŞİ HİNDİYİ DAKİKALARCA UYANDIRMAYA...

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE ERKEK HİNDİ, VEFAT EDEN DİŞİ HİNDİYİ DAKİKALARCA UYANDIRMAYA ÇALIŞTI. DUYGULANDIRAN O ANLAR İSE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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