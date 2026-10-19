Bağ evinde bir hindi çiftinin hüzünlü vedası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir bağ evinde duygulandıran bir an yaşandı. İddiaya göre bağ evinde bulunan dişi hindi hayatını kaybetti; olay, çevredekiler tarafından fark edildi.

olayın detayları:

Durumu gören erkek hindi, vefat eden partnerinin yanına koştu ve dakikalarca başından ayrılmadı. Hayvanın defalarca dürtmesine rağmen dişi hindiden tepki gelmedi. Tanıklar, erkeğin ısrarla eşini uyandırmaya çalıştığını belirtti.

görüntülerin kaydedilmesi:

O anlar, bir kişinin çektiği cep telefonu kamerası ile kayda geçti. Videoda, erkeğin yanındaki hareketsiz dişi hindiyi uyandırmak için gösterdiği çaba ve o anların yarattığı duygusal etki açıkça görülüyor.

Olayla ilgili başka bir ayrıntı ya da resmi bir açıklama yapılmadı; mevcut görüntüler, bağ evindeki kısa ama etkileyici sahneyi belgeliyor.

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE ERKEK HİNDİ, VEFAT EDEN DİŞİ HİNDİYİ DAKİKALARCA UYANDIRMAYA ÇALIŞTI. DUYGULANDIRAN O ANLAR İSE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.