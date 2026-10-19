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Ayazağa'da sel sırasında araçların üst üste bindiği anlar kamerada

Sarıyer Ayazağa'da sağanak sonrası oluşan selde araçlar sürüklenip üst üste bindi; bir vatandaş aracını kurtarmaya çalışırken sel sularına kapıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayazağa'da sel sırasında araçların üst üste bindiği anlar kamerada

Görüntülerde felaket anı:

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, selin boyutunu gözler önüne serdi. Kayıtlarda, cadde boyunca ilerleyen sel sularının araçları sürükleyerek birbirinin üstüne bindirdiği ve bazı araçların yerlerinden sökülecek kadar güçlendiği görüldü.

Görüntülerde birdenbire yükselen suyun hızlı akışı, park halindeki ve yolda seyir halinde olan araçları savururken, bazı sürücülerin ve çevredeki vatandaşların çaresizce durumu izlediği fark ediliyor. Selin etkisiyle iş yerlerinin zemin katları da su altında kaldı.

Vatandaşın kurtulma mücadelesi:

Kayıtlarda yer alan bir sahnede, Murat Bayraktar adlı bir vatandaşın aracını kurtarmaya çalışırken sel sularına kapılması yer alıyor. Bayraktar, aracına tutunarak güçlükle dayanmak zorunda kaldığını ve suyun aniden yükselmesiyle kendisini kaputun üzerine attığını anlattı.

Olayı anlatırken Bayraktar, "Anlatılacak gibi değil, yaşamak çok kötü bir olaydı" diyerek yaşadığı dehşeti özetledi. Bir süre kömürlüğün üstünde kaldığını, telefonların çekmediğini ve suyun göğsüne kadar geldiğini ifade etti. Bayraktar, sonrasında çevrede bulduğu kalas ve aracın üstlerini kullanarak karşı tarafa geçmeyi başardığını belirtti.

Selin bölgeye etkisi ve görüntülerin önemi:

Güvenlik kamerası kayıtları, sel felaketinin nasıl kısa sürede kritik boyuta ulaştığını ve altyapı ile araç güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdi. Sarıyer Ayazağa gibi yerleşim alanlarında ani sağanakların oluşturduğu riskler, görüntülerle kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Olayla ilgili resmi kurumların ve yerel yönetimlerin değerlendirmeleri ile yanında, bölgedeki vatandaşların yaşadığı tecrübeler de sel riskinin azaltılması için alınacak önlemlerin belirlenmesinde yol gösterici olacak.

BİR VATANDAŞ ARACINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN SEL SULARINA KAPILDIĞI YER ALDI.

BİR VATANDAŞ ARACINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN SEL SULARINA KAPILDIĞI YER ALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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