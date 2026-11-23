İstanbul'da şiddetli rüzgâr ağaçları devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr, Şişli ve Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine ağaçların devrilmesine neden oldu. İlk ihbar saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Nadide Sokak'tan geldi.

Şişli'deki müdahale:

Edinilen bilgiye göre rüzgâr nedeniyle cadde üzerindeki ağaçlar, park halindeki 34 ME 405 ve 16 R 9919 plakalı araçların üzerine düştü. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları araçların üzerinden kaldırmak için çalışma yürüttü. Müdahale sonucunda olayda can kaybı veya yaralanma tespit edilmedi, araçlarda maddi hasar oluştu.

Beşiktaş'taki devrilme:

Benzer bir olay Beşiktaş Sergül Sokak'ta gerçekleşti; yoğun rüzgâr bir ağacın park halindeki 34 GRG 032 plakalı aracın üzerine devrilmesine yol açtı. İhbarın ardından itfaiye ve polis ekipleri bölgeye intikal ederek ağacın dallarını kesti ve müdahale sağladı. Bu olayda da yaralanma veya can kaybı bildirilmedi, aracın tavan bölümünde hasar meydana geldi.

Her iki olayda da yetkililer ekiplerin yönlendirmesiyle çalışmaları tamamladı; Meteoroloji uyarıları çerçevesinde rüzgârın etkili olduğu saatlerde dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Şişli ve Beşiktaş’ta rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi: Araçlarda hasar meydana geldi