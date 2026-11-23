Alanya'da kadınlar bisikletle sosyal hayata daha aktif katılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yürütülen Hayallerine Pedal Çevir projesinin üçüncü etabı tamamlandı. Proje kapsamında kadınlara verilen bisiklet eğitimleri sonucunda kursiyerler hem yeni bir beceri kazanırken hem de sosyal yaşama daha etkin şekilde dahil olma fırsatı buldu.

Eğitim süreci ve uygulama:

Alanya Belediyesi'nin, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği proje, Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi tarafından organize edildi. Eğitimler milli bisikletçi Yunus Yetkin tarafından verildi; kursiyerler temel denge, pedal çevirme ve trafik kurallarına uygun sürüş teknikleri üzerine uygulamalı eğitim aldı. Özellikle uzun süredir bisiklet sürmemiş ya da hiç sürmemiş kadınların katılımı projenin hedeflerine uygun şekilde gerçekleşti.

Tören, sertifikalar ve sahil sürüşü:

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar için Oba Mahallesi sahil yolundaki bisiklet parkurunda bir sertifika töreni düzenlendi. Törende kursiyerlere sertifikaları takdim edildi; ardından katılımcılar bisikletleriyle sahil boyunca toplu sürüş gerçekleştirdi ve öğrendiklerini uygulamanın sevincini paylaştı.

Törene, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, Belediye Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Doğan, Trafik Eğitim Merkezi Sorumlusu Bilge Toksöz ve emniyet mensupları katıldı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Faruk Konukçu törende, kadınların bisiklet kullanmayı öğrenme çabasını takdir ederek, "8-10 yaşındaki bir çocuğun bisiklet sürmek istemesi son derece doğal. Ancak sizlerin bu yaşta bisiklet sürmeyi öğrenmek için böyle bir adım atması çok değerli ve gurur duyulacak bir iş" ifadelerini kullandı. Konukçu, projenin aile bağlarını güçlendirdiğini ve kadınların çocuklarıyla ortak anılar biriktirmesine katkı sağladığını vurguladı.

Emre Kıldırgıcı ise projenin hem bireysel hem toplumsal açıdan önemine dikkat çekti ve özellikle ev kadınlarının yoğun katılımından memnuniyet duyduklarını belirtti: "Katılımcılarımız bundan sonra bisiklet yollarımızda spor yapacak ve keyifli vakit geçirecek. Alanya bir spor kentidir."

Kursiyerler de kendilerine bu imkanı sunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile projede emeği geçenlere teşekkür etti. Proje, kadınların günlük yaşamlarını zenginleştiren, toplumsal katılımı arttıran ve sağlıklı alışkanlıkları teşvik eden bir adım olarak öne çıktı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KADINLARIN BİSİKLET KULLANMAYI ÖĞRENEREK SOSYAL HAYATA DAHA AKTİF KATILMALARINI AMAÇLAYAN “HAYALLERİNE PEDAL ÇEVİR” PROJESİNİN ÜÇÜNCÜ ETABI TAMAMLANDI.