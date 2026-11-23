TSK, kritik durumda olan 3 aylık bebeğin naklini hızlıca gerçekleştirdi

Erzurum'da yapılan tetkiklerde kalp ritim bozukluğu saptanan 3 aylık bebek için Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ve Türk Hava Kuvvetleri hızlı müdahalede bulundu. İleri düzey tedavi gereksinimi nedeniyle minik hasta, tam donanımlı bir sağlık merkezine taşınmak üzere ambulans uçakla sevk edildi.

Operasyon ve nakil süreci:

Sevk görevini, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı bünyesindeki ambulans uçak üstlendi. Sağlık ekipleri gözetiminde Erzurum'dan uçağa alınan bebek, planlanan uçuşun ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığına ulaştırıldı. Buradan kara ambulansına nakledilen bebek, acil servise intikal ettirilerek tedaviye başlandı.

MSB açıklaması:

Konuyla ilgili Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyona ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Kalp ritim bozukluğu nedeniyle ileri tedavi ihtiyacı bulunan 3 aylık bebeğimiz, Hava Kuvvetlerimizin 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı ambulans uçak ile Erzurum’dan alınarak Mürted Hava Meydan Komutanlığına ulaştırıldı. Minik yavrumuza acil şifalar diliyoruz."

Operasyon, donanımlı personel ve ambulans uçak koordinasyonuyla zamana karşı yürütüldü; bebek, sevkin tamamlanmasının ardından sağlık kuruluşunda takip altına alındı.

ERZURUM’DA KALP RİTİM BOZUKLUĞU TANISI KONULAN VE İLERİ DÜZEY TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYAN 3 AYLIK BEBEK İÇİN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) DEVREYE GİRDİ.