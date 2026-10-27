İstanbul ticaret odası başkanı Şekib Avdagiç oyunu kullandı

İTO başkanı oyunu kullandı

İstanbul Ticaret Odası’nın 22’nci Dönem Meclis ve Komite üyelerinin belirleneceği seçimler, 27 Ekim 2026 Salı günü 08.00-17.00 saatleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezinin 5, 6, 7 ve 8 No’lu salonlarında gerçekleştiriliyor.

Seçim günü ve başkanın katılımı:

İTO Başkanı Şekib Avdagiç sabah saatlerinde sandığa giderek oyunu kullandı. Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin kuruma yaraşır ve demokratik temsilin en güçlü şekilde yaşandığı bir seçim olmasını temenni ettiğini belirtti.

Başkanın mesajı ve çağrısı:

Avdagiç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) bugün gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Seçimlerinde oyumuzu kullandık. 144 yıllık köklü geçmişiyle İstanbul iş dünyasına hizmet eden bu güzide kuruma yaraşır, demokratik temsilin en güçlü şekilde hayat bulduğu bir seçim süreci yaşanmasını temenni ediyorum. Bugün seçimlere katılarak iradelerini sandığa yansıtacak tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Seçimlerin İstanbul iş dünyamız ve İTO camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Mesajında 144 yıllık geçmişe vurgu yapan Avdagiç, üyelerin sandığa gitmesinin önemine dikkat çekti ve sürece katılanlara teşekkür etti. Seçimler boyunca İTO camiasının demokratik katılım beklentisi ön planda tutuluyor.

İSTANBUL TİCARET ODASI’NIN (İTO) GELECEK 4 YIL GÖREV YAPACAK MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİNİ BELİRLEYECEK SEÇİMLER BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. BU KAPSAMDA İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ OYUNU KULLANDI.