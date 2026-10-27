Dolar 49,7845 +0,02%
Euro 55,5377 -0,21%
Bist 11.134,22 -0,16%
Altın Gram 6.414,44 -0,77%
EUR/USD 1,1143 -0,32%
Brent Petrol 111,39 +0,59%
--°

İstanbul ticaret odası başkanı Şekib Avdagiç oyunu kullandı

İTO Başkan Şekib Avdagiç, 27 Ekim 2026'da düzenlenen Meslek Komiteleri seçimlerinde sabah oyunu kullanarak üyeleri sandığa katılmaya davet etti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İstanbul ticaret odası başkanı Şekib Avdagiç oyunu kullandı

İTO başkanı oyunu kullandı

İstanbul Ticaret Odası’nın 22’nci Dönem Meclis ve Komite üyelerinin belirleneceği seçimler, 27 Ekim 2026 Salı günü 08.00-17.00 saatleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezinin 5, 6, 7 ve 8 No’lu salonlarında gerçekleştiriliyor.

Seçim günü ve başkanın katılımı:

İTO Başkanı Şekib Avdagiç sabah saatlerinde sandığa giderek oyunu kullandı. Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin kuruma yaraşır ve demokratik temsilin en güçlü şekilde yaşandığı bir seçim olmasını temenni ettiğini belirtti.

Başkanın mesajı ve çağrısı:

Avdagiç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) bugün gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Seçimlerinde oyumuzu kullandık. 144 yıllık köklü geçmişiyle İstanbul iş dünyasına hizmet eden bu güzide kuruma yaraşır, demokratik temsilin en güçlü şekilde hayat bulduğu bir seçim süreci yaşanmasını temenni ediyorum. Bugün seçimlere katılarak iradelerini sandığa yansıtacak tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Seçimlerin İstanbul iş dünyamız ve İTO camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Mesajında 144 yıllık geçmişe vurgu yapan Avdagiç, üyelerin sandığa gitmesinin önemine dikkat çekti ve sürece katılanlara teşekkür etti. Seçimler boyunca İTO camiasının demokratik katılım beklentisi ön planda tutuluyor.

İSTANBUL TİCARET ODASI’NIN (İTO) GELECEK 4 YIL GÖREV YAPACAK MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİNİ...

İSTANBUL TİCARET ODASI’NIN (İTO) GELECEK 4 YIL GÖREV YAPACAK MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİNİ BELİRLEYECEK SEÇİMLER BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. BU KAPSAMDA İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ OYUNU KULLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da medikal sanayi sitesi için üreticiler ortak alana yöneliyor
images

Granola patateslerle ilaçsız üretim Korkuteli Kırkpınar'da büyüyor
images

İş Bankası icra kuruluna dört yeni genel müdür yardımcısı atandı
images

TAB Gıda dijital kanallar ve yurtdışı hamleleriyle büyümesini derinleştiriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuzla'da kamyonun kazaya karışmadığı ve belediye ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı

Kepez'te hortumun yaraları ekiplerin mesaisiyle sarılıyor

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taşınıyor: 81 ilde iklim için pedal zamanı

Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsü: 1 ölü, 7 yaralı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Trabzonspor, Hearts sınavına rejenerasyon ve taktik çalışmalarıyla başladı