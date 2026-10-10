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Kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmıştı, yeni evin enkazında hayatını kaybetti

Evini kentsel dönüşüme verdiği için 10 ay önce Maltepe'ye kiraya çıkan Mesut Bilece, binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi; Silvan'da defnedildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmıştı, yeni evin enkazında hayatını kaybetti

Kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmıştı, yeni evin enkazında hayatını kaybetti

İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybedenlerden Mesut Bilece (40), memleketi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toprağa verildi. Olayda toplam 5 kişi yaşamını yitirdi, enkazdan 9 kişi sağ çıkarıldı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 8 Ekim sabahı saat 05.40 sıralarında Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk üç katında çökme meydana gelmesiyle başladı. Çökme sonrası olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmaları

Çalışmalarda enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarıldı; bunlardan biri hastaneye kaldırıldı. 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ekipler enkazdan çıkarma ve çevre güvenliğini sağlama çalışmalarını sürdürdü.

Aile ve defin

Çardak Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Binen, yaklaşık 10 ay önce Bilece'nin evinin kentsel dönüşüme girdiği için İstanbul'da çöken binada kiraya girdiğini belirtti. Bilece'nin eşi, üç çocuğu ve baldızının kızı olaydan sağ kurtulurken, Mesut Bilece için Saadet Camii'nde cenaze namazı kılındı ve Kırsal Çardak Mahallesi'nde defnedildi.

İSTANBUL MALTEPE&#039;DE, EVİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMESİYLE 10 AY ÖNCE TAŞINDIĞI BİNANIN ÇÖKMESİ...

İSTANBUL MALTEPE'DE, EVİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMESİYLE 10 AY ÖNCE TAŞINDIĞI BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCU ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN MESUT BİLECE, DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE DEFNEDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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