Ayvalıklı siber araştırmacının bulguları NASA'dan teşekkür mektubu getirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden genç siber güvenlik araştırmacısı Basri Akkaya (çalışma takma adı: 'realkage'), uluslararası kurumların internet sistemlerindeki kritik açıklıkları tespit edip bildirmesiyle dikkat çekti. Akkaya; NASA, Microsoft ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı FEMA başta olmak üzere çok sayıda kurum tarafından ödül ve teşekkürle onurlandırıldı.

NASA'daki tespitler:

Akkaya'nın en öne çıkan başarısı NASA sistemlerinde belirlediği iki kritik güvenlik açığı oldu. Bu bulgular kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olsaydı ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilecek nitelikteydi. Akkaya, açıklıkları kullanmak yerine kurumla paylaşarak kapatılmasını sağladı; çalışması kurum tarafından kabul edildi ve genç araştırmacı NASA güvenlik programında onurlandırıldı. Kurum, 7 Ekim 2026 tarihli resmî mektupla Akkaya'ya teşekkür etti; mektup Kelvin Taylor imzasını taşıyordu.

Microsoft ve diğer kurumlarda ödül ve takdir:

Microsoft sistemlerinde iki ayrı açık bulan Akkaya, bu bildirimleri karşılığında 2.500 dolar ve 4.000 dolar tutarında ödüller aldı; böylece toplam ödül miktarı 6.500 dolar oldu. Ayrıca FEMA tarafından yapılan bildirim sonrasında Akkaya, kurumun başarı kayıtlarında yer aldı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından resmî teşekkür mektubu gönderildi; mektupta Akkaya'nın çalışmalarının kritik sistemlerin korunmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Avrupa'da da tespitleri kabul gören Akkaya, Norveç'teki Oslo Üniversitesi ve Hollanda'daki Twente Üniversitesi sistemlerinde bulduğu açıklıklar nedeniyle teşekkür ve Onur Listesi kaydı aldı. Genç araştırmacı ayrıca ASUS, Arçelik, Goce Delev Üniversitesi, KomşuKomşu ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bir okulun sistemlerinde tespit ettiği açıklıkları yetkili mercilere iletti.

Etik araştırma yaklaşımı:

Basri Akkaya'nın çalışmaları, klasik anlamdaki kötü niyetli saldırılardan ayrılıyor. Akkaya, kurumların izin verdiği güvenlik programları kapsamında sistemleri araştırıyor; bulguları kötüye kullanmak yerine doğrudan ilgili kuruma bildiriyor. Bu yaklaşım, dünyada "etik hacker" veya "beyaz şapkalı hacker" olarak tanımlanan siber güvenlik araştırmacılarının ortak uygulaması olarak, açıkların kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmadan önce kapatılmasını sağlıyor.

NASA'dan Microsoft'a, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Avrupa üniversitelerine kadar uzanan bu takdirler, Ayvalıklı genç araştırmacının siber güvenlik alanında uluslararası çapta ses getiren çalışmalara imza attığını gösteriyor ve sektördeki iş birliği kanallarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİNDEN GENÇ SİBER GÜVENLİK ARAŞTIRMACISI BASRİ AKKAYA, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KURUMLARININ İNTERNET SİSTEMLERİNDEKİ GÜVENLİK AÇIKLARINI ORTAYA ÇIKARARAK DİKKAT ÇEKİCİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.