Kahramanmaraş'ta 10. tarım fuarı dört yıl aradan sonra üreticilerle yeniden buluştu

Kahramanmaraş tarım fuarı dört yıl sonra kapılarını yeniden açtı

Kahramanmaraş'ta son olarak 2022'de düzenlenen tarım fuarı, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından verilen aranın sona ermesiyle dört yıl sonra ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Organizasyonun 10. kez gerçekleştirilen bu edisyonu, EXPO 2023 Onikişubat Fuar Alanında 7 Ekim'de başladı ve 11 Ekim Pazar gününe kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Fuar, International Fuar Yapım ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından düzenleniyor. Açılışta Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, üniversite ve oda temsilcileri ile çok sayıda üretici yer aldı. Organizasyonda 121 stantta 186 markanın temsil edildiği bildirildi; katılımcılar arasında İzmir, Manisa, Konya, Adana, Gaziantep ve Tekirdağ gibi illerden tarım makineleri üreticileri, ekipman tedarikçileri ve tarımsal teknoloji firmaları bulunuyor.

Fuarda öne çıkan ürün ve teknolojiler:

EXPO 2023 Onikişubat Fuar Alanı'nın Ülke Bahçeleri bölümünde düzenlenen fuarda, açık ve kapalı alanlarda; traktörler, toprak işleme, ekim ve hasat makineleri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, tohum, fide, gübre, bitki besleme ve koruma ürünleri ile hayvancılık ekipmanları sergileniyor. Ayrıca dikey tarım uygulamaları ve bu alanda kullanılan ekipmanlar da ziyaretçilere tanıtılıyor. Katılımcılar ürün ve teknolojileri yerinde inceleme, firma yetkililerinden teknik bilgi alma ve doğrudan satın alma görüşmesi yapma imkânı buluyor.

Katılım, destek ve sahadan dönüşler:

Fuara Kahramanmaraş ve çevre illerden yoğun katılım gözlendi; Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Şanlıurfa başta olmak üzere üreticiler alana akın etti. Çiftçilerin gösterdiği yoğun ilgi üzerine ziyaret saatleri başlangıçta planlanan 10.30–19.30 aralığından 10.30–21.00'e uzatıldı, böylece tarlada çalışan üreticiler akşam saatlerinde de fuarı gezebiliyor.

Fuarın düzenlenmesinde Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, TKDK, DOĞAKA, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve ziraat odaları destek ve iş birliği sağladı.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, açılışta yerel üretimin çeşitliliğine vurgu yaparak, '6 Şubat depremlerinin ardından fuarcılık çalışmalarımıza 4 yıl ara vermiştik. Bugün 10’uncusunu düzenlediğimiz Tarım Fuarı ile yeniden bir aradayız' dedi. Kirişci, Kahramanmaraş'ın farklı iklim kuşaklarına sahip olmasının üretim çeşitliliğini artırdığını belirtti ve şehrin coğrafi işaretli ürün sayısının son yıllarda 24'ten 31'e yükseldiğine dikkat çekti. Bakan ayrıca fuara yaklaşık '200'e yakın firma' katıldığını ifade etti ve fuarların üreticiler ile alıcıları buluşturarak ticaretin görünürlüğünü artırdığını vurguladı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ise, fuarın önemine ilişkin, 'Tarım Fuarımızın önemi 6 Şubat’ta asrın felaketinden sonra ilk yapılan fuar olması' sözleriyle bölgedeki toparlanma ve üretime dönüş açısından fuarın sembolik değerine işaret etti. Bilir, fuarda şehrin 89 ürünü ve 31 coğrafi ürününün sergilendiğini ve halk ile çiftçilerin yoğun talebi sayesinde organizasyonun gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fuar, tarım sektörünün teknoloji ve ekipman tedarikçileriyle doğrudan temas kurduğu, üreticilerin yenilikleri karşılaştırdığı ve bölgesel ticari ilişkilerin canlandığı bir platform olarak değerlendiriliyor. Organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda ve artan katılımla sürdürülmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Tarım Fuarı 4 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı