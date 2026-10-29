İstanbul'da 29 ekim için trafik düzenlemesi: Fatih'te bazı yollar kapatıldı

Tören ve trafik kapanışı:

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında Fatih ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Valiliğin duyurusuna göre, sabah 07.00 itibarıyla törenin gerçekleştirileceği alanın çevresindeki yolların araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Kapatılan yollar:

Özellikle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye bağlanan tüm sokakların gidiş-gelişi durduruldu. Ayrıca D-100 karayolu kuzey ve güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı. Buna ek olarak Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım sağlanamayacağı belirtildi.

Alternatif güzergahlar:

Valilik, tören süresince kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nun kullanılabileceğini açıkladı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİNİN GERÇEKLEŞTİRELECEĞİ FATİH İLÇESİNDE SABAH 07.00 İTİBARIYLA ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CADDESİ) VE BU CADDEYE BAĞLANAN TÜM SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI.