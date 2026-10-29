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Doğuma birlikte hazırlanıyorlar: baba adayları da gebe okuluna dahil oldu

Aydın Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Gebe Okulu'nun Ekim ayı 2. grup eğitimleri tamamlandı; bu kez anne adaylarının yanında baba adayları da bilgilendirildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Doğuma birlikte hazırlanıyorlar: baba adayları da gebe okuluna dahil oldu

Gebe Okulu'nda aile odaklı eğitim

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen Gebe Okulu eğitimleri devam etti. Ekim ayı 2. grup oturumunda bu kez anne adaylarının yanı sıra baba adayları da programa katıldı ve etkinlik yoğun ilgi gördü.

Eğitim içeriği ve uygulamalı oturumlar:

Programda doğum sürecinde uygulanabilecek rahatlama teknikleri, masaj uygulamaları ve nefes egzersizleri gibi pratik yöntemler uygulamalı şekilde paylaşıldı. Ayrıca doğum sonrası dönemde annenin ve bebeğin desteklenmesi, bebek bakımı ile anne sütü ve emzirmenin önemi konuları kapsamlı biçimde ele alındı.

Aileyi güçlendirmeye yönelik yaklaşım:

Eğitimlerin aile odaklı planlanması, eş desteğinin önemine vurgu yaparak anne ve baba adaylarının doğuma birlikte hazırlanmasını hedefledi. Katılımcılara oturumların sonunda katılım belgeleri takdim edildi ve programın çiftler arasında iletişimi güçlendirdiği belirtildi.

Aydın Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gebelikten doğuma, doğum sonrası süreçten bebek bakımına uzanan bu özel yolculukta, anne ve baba adaylarının bilgiyle güçlenmelerini, eş desteğinin önemini kavramalarını ve doğuma birlikte hazırlanmalarını hedefleyen eğitimlerimiz tamamlandı. Bilinçli ebeveynlik, güçlü aile bağları ve sağlıklı bir başlangıç için Gebe Okulumuzda aile odaklı eğitimlerimize devam ediyoruz"

Katılımcılar ve hastane yetkilileri, baba adaylarının sürece dahil edilmesinin hem pratik bilgi paylaşımını artırdığını hem de aile içi desteği güçlendirdiğini ifade etti; programın benzer oturumlarla sürdürülmesi planlanıyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GEBE OKULU&#039;NDA EĞİTİMLER SÜRERKEN, BU KEZ EĞİTİMLERE...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GEBE OKULU'NDA EĞİTİMLER SÜRERKEN, BU KEZ EĞİTİMLERE BABA ADAYLARI DA KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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