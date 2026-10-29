Tercan'da su projelerine saha ziyareti

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan'ın Tercan ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Yavuz'a, 82. Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz eşlik etti ve saha ekipleriyle birlikte projelerin genel seyrine dair bilgiler alındı.

saha ziyaretinde incelenen çalışmalar:

İncelemelerde öncelikli olarak Tercan Sol Sahil Sifon Yenileme işi ile Karasu Nehri'nde yürütülen makineli çalışmalar ele alındı. Projelerin yapım aşamaları gözlemlendi ve işlerin planlanan program doğrultusunda ilerleyip ilerlemediği yerinde değerlendirildi.

projelerdeki durum ve değerlendirmeler:

Yetkililerden alınan bilgiler ışığında, sahadaki faaliyetlerin mevcut durumu ve kaydedilen ilerlemeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Ziyaret sırasında çalışma sahalarının güvenlik, iş programı ve teknik yeterlilik yönlerinden değerlendirilmesi sağlandı.

Yerinde yapılan gözlemler ve alınan bilgiler, projelerin takibi ve gerekli koordinasyonun sağlanması açısından önem taşıyor. Yetkililer, çalışmaların sürdürülebilir şekilde tamamlanması için gereken adımların atılacağını bildirdi.

TERCAN’DA DSİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ