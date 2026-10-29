Dolar 49,8311 +0,05%
Euro 55,5948 +0,03%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.497,82 +0,10%
EUR/USD 1,1142 -0,13%
Brent Petrol 110,07 -1,41%
--°

Tercan'da su projelerine saha ziyareti

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve 82. Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz, Tercan'daki sifon yenileme ve Karasu Nehri makineli çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tercan'da su projelerine saha ziyareti

Tercan'da su projelerine saha ziyareti

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan'ın Tercan ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Yavuz'a, 82. Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz eşlik etti ve saha ekipleriyle birlikte projelerin genel seyrine dair bilgiler alındı.

saha ziyaretinde incelenen çalışmalar:

İncelemelerde öncelikli olarak Tercan Sol Sahil Sifon Yenileme işi ile Karasu Nehri'nde yürütülen makineli çalışmalar ele alındı. Projelerin yapım aşamaları gözlemlendi ve işlerin planlanan program doğrultusunda ilerleyip ilerlemediği yerinde değerlendirildi.

projelerdeki durum ve değerlendirmeler:

Yetkililerden alınan bilgiler ışığında, sahadaki faaliyetlerin mevcut durumu ve kaydedilen ilerlemeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Ziyaret sırasında çalışma sahalarının güvenlik, iş programı ve teknik yeterlilik yönlerinden değerlendirilmesi sağlandı.

Yerinde yapılan gözlemler ve alınan bilgiler, projelerin takibi ve gerekli koordinasyonun sağlanması açısından önem taşıyor. Yetkililer, çalışmaların sürdürülebilir şekilde tamamlanması için gereken adımların atılacağını bildirdi.

TERCAN’DA DSİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

TERCAN’DA DSİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üzümlü'de gençlere yeni alan: güreş salonu inşaatı yerinde değerlendirildi
images

Erzincan’da akşam sağanağı bazı evlerin kapılarını zorladı
images

Uyarı: 29 ekimde sağanak tehlikesi, bakan Mustafa Çiftçi tedbir çağrısı
images

İtfaiyenin hızlı müdahalesi Hatay'da mahsur kalan hayvanları kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğuma birlikte hazırlanıyorlar: baba adayları da gebe okuluna dahil oldu

Hasta haklarına vurgu: Tercan Devlet Hastanesi'nde ziyaret ve bilgilendirme

Tercan'da cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle kutlandı

Kıyı belediyeleri Didim'de buluşuyor: sürdürülebilirlik ve iş birliği ön planda

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı