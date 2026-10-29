Dolar 49,8311 +0,05%
Euro 55,5948 +0,03%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.497,82 +0,10%
EUR/USD 1,1142 -0,13%
Brent Petrol 110,07 -1,41%
--°

Kıyı belediyeleri Didim'de buluşuyor: sürdürülebilirlik ve iş birliği ön planda

Didim, 30 Ekim-1 Kasım 2026 tarihlerinde Kıyı Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yapacak; çevre yönetimi, atık azaltma ve kıyı koruma gündemde.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kıyı belediyeleri Didim'de buluşuyor: sürdürülebilirlik ve iş birliği ön planda

Didim, Kıyı Belediyeler Birliği programına ev sahipliği yapacak

Didim Belediyesi, 30 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Kıyı Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen programa ev sahipliği yapacak. Birlik üyesi belediyelerin temsilcilerini bir araya getirecek buluşma, kıyı kentlerinin ortak sorunlarının değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

program ve paneller:

Etkinlik takviminde, kıyı kentlerine yönelik teknik ve eğitim odaklı oturumlar yer alıyor. Uluslararası Sıfır Atık Paneli ve Sıfır Atık Eğitimi ile Kıyı Mühendisliği Paneli düzenlenecek; çevre yönetimi, atıkların azaltılması ve kıyıların korunması gibi başlıklar detaylı olarak ele alınacak. Bu oturumlarda katılımcılar, kıyı kentlerinin sürdürülebilir geleceğine dair ortak değerlendirmeler ve uygulama önerileri paylaşacaklar.

yerel uygulamalar ve tanıtım:

Didim Belediyesi, çevre yönetimi, organik atıkların komposta dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunması ve yerel üretimin desteklenmesi gibi alanlardaki çalışmalarını programa taşıyacak. Belediye, program süresince kuracağı tanıtım standı ile çevreye duyarlı belediyecilik anlayışını ve ilçenin öne çıkan değerlerini katılımcılarla paylaşacak.

Ayrıca, Kıyı Belediyeler Birliğinin 2026 yılı olağan meclis toplantısı da program kapsamında Didim’de gerçekleştirilecek. Birlik üyesi belediye başkanları ve temsilcilerini bir araya getirecek toplantıda kıyı kentlerini ilgilendiren konular değerlendirilecek ve ortak çalışma alanları ele alınacak. Program, 1 Kasım tarihinde sona erecek.

DİDİM BELEDİYESİ, KIYI BELEDİYELER BİRLİĞİNİN 30 EKİM-1 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA DİDİM’DE...

DİDİM BELEDİYESİ, KIYI BELEDİYELER BİRLİĞİNİN 30 EKİM-1 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA DİDİM’DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ PROGRAMA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tercan'da cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle kutlandı
images

Aydın'da adli süreçlerde koordinasyon ve müdahale ön plana çıktı
images

Hastane koridorlarında Cumhuriyet coşkusu miniklere umut oldu
images

Üzümlü’de cumhuriyet coşkusu: 103. yıl törenle anıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğuma birlikte hazırlanıyorlar: baba adayları da gebe okuluna dahil oldu

Hasta haklarına vurgu: Tercan Devlet Hastanesi'nde ziyaret ve bilgilendirme

Tercan'da su projelerine saha ziyareti

Tercan'da cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle kutlandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı