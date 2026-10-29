Kıyı belediyeleri Didim'de buluşuyor: sürdürülebilirlik ve iş birliği ön planda

Didim, Kıyı Belediyeler Birliği programına ev sahipliği yapacak

Didim Belediyesi, 30 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Kıyı Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen programa ev sahipliği yapacak. Birlik üyesi belediyelerin temsilcilerini bir araya getirecek buluşma, kıyı kentlerinin ortak sorunlarının değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

program ve paneller:

Etkinlik takviminde, kıyı kentlerine yönelik teknik ve eğitim odaklı oturumlar yer alıyor. Uluslararası Sıfır Atık Paneli ve Sıfır Atık Eğitimi ile Kıyı Mühendisliği Paneli düzenlenecek; çevre yönetimi, atıkların azaltılması ve kıyıların korunması gibi başlıklar detaylı olarak ele alınacak. Bu oturumlarda katılımcılar, kıyı kentlerinin sürdürülebilir geleceğine dair ortak değerlendirmeler ve uygulama önerileri paylaşacaklar.

yerel uygulamalar ve tanıtım:

Didim Belediyesi, çevre yönetimi, organik atıkların komposta dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunması ve yerel üretimin desteklenmesi gibi alanlardaki çalışmalarını programa taşıyacak. Belediye, program süresince kuracağı tanıtım standı ile çevreye duyarlı belediyecilik anlayışını ve ilçenin öne çıkan değerlerini katılımcılarla paylaşacak.

Ayrıca, Kıyı Belediyeler Birliğinin 2026 yılı olağan meclis toplantısı da program kapsamında Didim’de gerçekleştirilecek. Birlik üyesi belediye başkanları ve temsilcilerini bir araya getirecek toplantıda kıyı kentlerini ilgilendiren konular değerlendirilecek ve ortak çalışma alanları ele alınacak. Program, 1 Kasım tarihinde sona erecek.

DİDİM BELEDİYESİ, KIYI BELEDİYELER BİRLİĞİNİN 30 EKİM-1 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA DİDİM’DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ PROGRAMA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.