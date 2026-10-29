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Hasta haklarına vurgu: Tercan Devlet Hastanesi'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hasta Hakları Günü'nde Tercan Devlet Hastanesi'nde Başhekim Dr. Muhammed Fatih Irmak, hastaları ziyaret ederek hakların korunmasına dikkat çekti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hasta haklarına vurgu: Tercan Devlet Hastanesi'nde ziyaret ve bilgilendirme

Tercan Devlet Hastanesi'nde ziyaretler:

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Hasta Hakları Günü kapsamında Tercan İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ziyaret edildi. Ziyaretlerde hem geçmiş olsun dilekleri iletildi hem de hasta haklarına ilişkin bilinçlendirme amaçlandı.

Başhekim ziyaretleri:

Hastane Başhekimi Dr. Muhammed Fatih Irmak yataklı servislerde, polikliniklerde ve acil serviste tedavi gören hastalarla bir araya gelerek sağlık durumlarını sordu ve hasta haklarının korunmasının önemini vurguladı.

Bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları:

Hastanenin Hasta Hakları Birimi tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler hastalara dağıtıldı. Uygulamanın amacı, hasta memnuniyetinin gözetilmesi ve sağlık hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda sunulması konusunda farkındalık oluşturulmaktı.

Hastane yönetimi, hasta haklarına saygılı bir yaklaşımı sürdürdüklerini ve hasta memnuniyetini esas alan kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarını devam ettirdiklerini bildirdi.

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE, HASTA HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ’NDE...

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE, HASTA HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ’NDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR ZİYARET EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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