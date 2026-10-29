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Kaymakam Tutay'dan Alp Jandarma Karakolu'na çalışma ziyareti

Erzincan Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Alp Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları dinledi ve görevli personele başarı diledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:26

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kaymakam Tutay'dan Alp Jandarma Karakolu'na çalışma ziyareti

Kaymakam Tutay’ın karakol ziyareti:

Erzincan'ın Kemah ilçesi Kaymakamı Resul Tutay, Alp Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek karakolda görev yapan personelle bir araya geldi.

Ziyaretin kapsamı:

Ziyaret kapsamında Kaymakam Tutay, karakolda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görüşmeler sırasında yürütülen hizmetlerin durumu ele alındı.

personelle görüşme:

Kaymakam Tutay, görevli personelle bir süre görüşerek onlara başarı ve kolaylık dileklerinde bulundu ve çalışmalarında kolaylık temennisinde bulundu.

KEMAH KAYMAKAMI TUTAY’DAN ALP JANDARMA KARAKOLU’NA ZİYARET

KEMAH KAYMAKAMI TUTAY’DAN ALP JANDARMA KARAKOLU’NA ZİYARET

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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