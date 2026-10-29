Kaymakam Tutay'dan Alp Jandarma Karakolu'na çalışma ziyareti

Kaymakam Tutay’ın karakol ziyareti:
Erzincan'ın Kemah ilçesi Kaymakamı Resul Tutay, Alp Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek karakolda görev yapan personelle bir araya geldi.
Ziyaretin kapsamı:
Ziyaret kapsamında Kaymakam Tutay, karakolda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görüşmeler sırasında yürütülen hizmetlerin durumu ele alındı.
personelle görüşme:
Kaymakam Tutay, görevli personelle bir süre görüşerek onlara başarı ve kolaylık dileklerinde bulundu ve çalışmalarında kolaylık temennisinde bulundu.
KEMAH KAYMAKAMI TUTAY’DAN ALP JANDARMA KARAKOLU’NA ZİYARET
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