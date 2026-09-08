İstanbul'da eş zamanlı baskın: 26 kilo 200 gram metamfetamin ve 3 gözaltı

İstanbul narkotik ekiplerinin operasyonu

İstanbul Narkotik polisi, Esenyurt ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon; iki adrese ve bir araca yönelik koordineli müdahaleler şeklinde gerçekleştirildi.

Operasyonun yürütülüşü:

Baskınlarda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Yapılan aramalarda üç ayrı formda metamfetamin ele geçirildi: 4 kilo 950 gram kristal halde, 4 kilo 600 gram kristalleşmeye başlamış sıvı halde ve 16 kilo 650 gram sıvı halde metamfetamin. Toplam ele geçirilen miktar 26 kilo 200 gram olarak kayıtlara geçti.

Emniyet yetkilileri, operasyonun önceden belirlenen adreslere yönelik planlı çalışmanın bir parçası olarak gerçekleştirildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE DÜZENLENEN OPERASYONDA 26 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.