istanbul'da fişleme ve ByLock tespitleri sonrası 19 kişi gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada geçmiş yıllardaki personel alım süreçlerine ilişkin kayıtlar mercek altına alındı. İncelemede, zabıt katibi, gardiyan ve mübaşir alımlarına ilişkin fişleme listeleri ile iletişim ve veri analizleri değerlendirildi.

Emniyet birimleri, yapılan analizlerde örgüt içi sınıflandırmada yüksek aidiyet olarak değerlendirilen kişiler ile ByLock tespitlerine rastladıklarını bildirdi. Bu tespitler doğrultusunda harekete geçildi ve hedeflenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltılar ve deliller:

Operasyon sonucu, aralarında 1’i aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyete götürülerek sorgulanmaya başlandı.

Emniyet kaynakları, dijital materyallerin bilirkişi incelemesine ve kriminal incelemelere gönderileceğini, ByLock kayıtları ve fişleme belgelerinin soruşturmada delil değerlendirmesine dahil edileceğini açıkladı.

Soruşturmanın seyri:

Yakalanan şüphelilerle ilgili tahkikat işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada elde edilen bulgular, delil durumu ve sorgu sonuçlarına göre savcılık tarafından ek işlemler yapılacak. Emniyet yetkilileri, operasyonun soruşturmanın bir aşaması olduğunu ve gerekli diğer tespitlerin de devam ettiğini belirtti.

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