Çorum FK kazım karabekir'de ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Maç özeti:

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın belirleyici anı, 20. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada Çağlar Söyüncü'nün tek dokunuşla fileleri havalandırması oldu.

ilk yarı dakikalar:

20. dakikada gelişen atakta Cengiz Ünder'in kullandığı ortada Çağlar Söyüncü topu ağlara gönderdi ve skor 0-1 oldu. Devrenin ilerleyen dakikalarında Erzurumspor FK, skoru dengelemek için çaba gösterse de 42. dakikada savunmadan seken topa Guram Giorbelidze’nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe başarılı bir kurtarış yaptı. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına üstün gitti.

kadrolar, hakemler ve notlar:

Maç Kazım Karabekir Stadı'nda oynandı. Hakem triosu Kadir Sağlam, Murat Altan ve Suat Güz olarak kaydedildi. Ev sahibi Erzurumspor FK sahaya; Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Miguel Cardoso ve Eren Tozlu on biriyle başladı. Yedekler arasında Matija Orbanic, Sefa Akgün, Gyrano Kerk ve Festy Ebosele gibi isimler yer aldı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde takım sahadaydı.

Konuk Çorum FK ise kalede Marcos Felipe, savunmada Gökhan Sazdağı, Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic ve Sebastian Borza; orta sahada Cengiz Ünder, Ylber Ramadani ve Mohamed Diomande; ileri uçta Alexsandros Kyziridis, Jesus Ramirez ve Ermin Mahmic on biri ile başladı. Burak Yılmaz'ın takımında Erhan Erentürk, Berat Özdemir, Serdar Saatçi ve Mame Thiam gibi isimler yedekler arasında yer aldı.

İlk yarıda kaydedilen sarı kartlar arasında Eren Tozlu (Erzurumspor FK) ve Gökhan Sazdağı (Çorum FK) bulunuyor. Maçın ikinci yarısı öncesi skor tabelası Erzurumspor FK 0 - 1 Çorum FK şeklinde.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA ÇORUMSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI KONUK EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.