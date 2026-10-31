Nusaybin'de durdurulan araçtan 12 bin 520 paket kaçak sigara çıktı

operasyon detayları:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Nusaybin KOM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada durdurulan bir araçta arama yapıldı. Uygulama noktasında gerçekleştirilen kontrolde araç içinde yapılan incelemede kaçakçılıkla mücadele kapsamında arama işlemleri tamamlandı.

Arama sonucunda 12 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralara ilişkin detaylı tespitlerin yapıldığı belirtildi.

soruşturma ve takip:

Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü, yetkili birimlerce gerekli işlemlerin yapıldığı aktarıldı.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetimlerin ve operasyonların devam edeceği bildirildi.

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 12 BİN 520 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.