Çiçekçi dükkanında çıkan yangın Eskişehir'de işletmeciyi gözyaşına boğdu

Eskişehir'de çiçekçi dükkanında yangın:

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanın büyük bölümünü sararken çevreye yoğun miktarda duman yayıldı ve bölgedeki esnaf ile vatandaşlar durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

itfaiyenin müdahalesi ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve kapsamlı soğutma çalışmaları başlattı. Ekipler, yangının çevreye daha fazla zarar vermemesi için güvenlik tedbirleri alırken, cadde geçici olarak güvenlik çemberine alındı.

işletme sahibinin feryadı ve soruşturma:

Yangın sırasında ve sonrasında bölgede bulunan vatandaşlar ile itfaiye ekipleri işletme sahibini sakinleştirmeye çalıştı. İşletme sahibi gözyaşları içinde, "Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti" diyerek kayıplarını dile getirdi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE ÇİÇEKÇİ DÜKKANINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ. GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALAN İŞLETME SAHİBİ KADIN, "BÜTÜN MALLARIM GİTTİ, DÜKKANIM GİTTİ" DİYEREK FERYAT ETTİ.