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Esenyurt'ta sokak ortasında taşlı kavga: kadının erkeğe saldırısı cepte kaydedildi

İstanbul Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde dün gece başlayan tartışma kavgaya dönüştü; bir kadın erkeği darbedip taş attı, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt'ta sokak ortasında taşlı kavga: kadının erkeğe saldırısı cepte kaydedildi

Olayın özeti:

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kadın, sokak ortasında bir erkeği darbedip taş attı. Atılan taşlar çevrede park halindeki bazı araçlara zarar verdi.

Görüntüler ve hasar:

Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kadının erkeğe yönelik saldırısı ve taş atma anları yer alıyor; taşların bazı park halindeki araçlarda iz bıraktığı görüldü.

Görgü tanığının anlatımı:

Olayın yaşandığı sokakta oturan Sefer Şimşek, yaşananları şöyle aktardı: "Burada bir olay çıktı ama bizim arabalarımızda bir şey yok. Burada oturanlardan değil. Buradan geçen kişilerdir. Birbirleriyle tartıştılar herhalde. Kadın saldırmış erkeğe. Sonradan taş atmış. Bizim arabalarda bir şey yok. Bu binada da oturmuyor bunlar".

Esenyurt’ta bir kadın sokak ortasında bir erkeği böyle darbetti

Esenyurt’ta bir kadın sokak ortasında bir erkeği böyle darbetti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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