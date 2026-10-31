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Antakya'da dereye yuvarlanan araçtan üç kişi kurtarıldı

Antakya-İskenderun yolu Paşaköy mevkiinde kontrolünü kaybeden sürücünün otomobili dereye uçtu; üç kişi HBB itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antakya'da dereye yuvarlanan araçtan üç kişi kurtarıldı

Kaza detayları

Antakya - İskenderun yolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Araç hurdaya dönerken, içindeki üç kişi yaralandı.

Müdahale ve kurtarma:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. HBB itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yaralılar araçtan çıkarıldı ve güvenli bölgeye alındı.

Hastane sevki ve soruşturma:

Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde yapılan çalışmalar devam ediyor.

HATAY’DA DEREYE UÇARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA DEREYE UÇARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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