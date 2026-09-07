İstanbul'da görüntülerle çözülen vakalarda 15 şüpheli tutuklandı

operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli ilçelerinde 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Ekipler, iş yeri, araç ve ev kurşunlanması, tehdit, yaralama ve mala zarar verme olarak sınıflandırılan toplam 17 farklı olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi.

Görüntü analizi ve saha çalışmaları sonucunda zanlıların kimlik tespitleri yapılırken, soruşturma çerçevesinde belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun hedefi, aynı suç örgütü bağlantısı taşıdığı değerlendirilen kişilerin yakalanması ve olayların aydınlatılmasıydı.

ele geçirilen malzemeler ve tutuklamalar:

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, 293 mermi, 1 motosiklet ve kurşungeçirmez yelek ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemeler, soruşturmanın delil havuzuna dahil edildi.

Operasyon kapsamında toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkeme tarafından tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ve delil değerlendirmeleri sürüyor.

İstanbul'da suç örgütü operasyonu : 15 şüpheli tutuklandı