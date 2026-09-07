Bucak'ta orman yangını sürüyor: havadan ve karadan müdahale devam ediyor

yangına müdahale sürüyor:

Burdur'un Bucak ilçesinde sabah saat 10.20 sıralarında Kızılseki Mahallesi Yoncaağaç mevkii ile Kavacık Mahallesi Kavacık köyünde meydana gelen orman yangınına ekipler hızla intikal etti. Bölgedeki çalışmalara hem havadan hem de karadan yoğun şekilde devam ediliyor.

müdahalenin kapsamı:

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 5 hava aracı, 21 arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile birlikte 110 personel ve destek için görevlendirilen 5 Jandarma Asayiş Timi ile müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin ilerlemesini önlemek ve çevredeki yerleşim alanlarını korumak amacıyla eş zamanlı operasyon yürütüyor.

tahliyeler ve hasar durumu:

Tedbir amacıyla köylerden 75 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede metruk bir ev yangından etkilenmiş durumda; yapılan ilk değerlendirmede can ve mal kaybı yok. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, ekiplerin olaya hızlı şekilde müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer bölge halkını uyanık olmaya ve acil durum taleplerinde yetkili birimlerle iletişime geçmeye çağırdı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ